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Премьер Армении считает отношения с Россией блестящими

Премьер Армении считает отношения с Россией блестящими
Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает армяно-российские отношения блестящими.

"Я продолжаю оценивать армяно-российские отношения как блестящие, так как они имеют стратегическую и историческую глубину и контекст… Моя оценка остается и продолжит оставаться прежней", - сказал Пашинян в субботу в ходе пресс-конференции в онлайн-режиме.

По его словам, уровень двусторонних отношений не зависит от какого-либо эпизода или деятельности конкретной компании.


"Это межгосударственные отношения, в этих отношениях могут быть вопросы, ответы, эти ответы отрабатываются, оттачиваются, чтобы они были лучше. Но эти вопросы не могут оказывать никакого влияния в контексте общих отношений", - сказал Пашинян. Он считает, что все возникающие проблемы носят рабочий характер.


Премьер также добавил, что при необходимости он поддерживает постоянную телефонную связь с президентом РФ.

# Россия
По материалам: ria.ru

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