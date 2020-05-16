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Президент Бразилии увидел голого мужчину во время видеоконференции и рассмеялся

Президент Бразилии увидел голого мужчину во время видеоконференции и рассмеялсяСкриншот: Zoom

Президент Бразилии Жаир Болсонару увидел принимающего душ голого мужчину через видеотрансляцию в сервисе Zoom, где проходила онлайн-встреча с представителями бизнеса страны. Как сообщает The Daily Mail, обнаженным на видео попал один из представителей предпринимательской организации.

Встречу через видеосервис организовал предприниматель, глава Федерации промышленности штата Сан-Паулу Паулу Скаф. Во время общения Болсонару заметил, что один из участников звонка забыл выключить камеру и принимает душ. Он прервал выступление Скафу и обратился к нему. По данным местного издания Poder360, глава государства сказал: «Паулу, там твой коллега в последнем маленьком квадрате. А, он-таки вышел. Он в порядке?» Смущенный организатор мероприятия извинился перед президентом и остальными участниками.

Министр экономики Бразилии Пауло Гуэдес в шутку заметил, что «участник переговоров изолировался голым у себя дома» и что после такого обсуждения ему понадобился прохладный душ. Болсонару сказал, что, «к сожалению, сам все увидел» и рассмеялся. Личность мужчины пока не установлена, по неофициальным данным, это один из советников Скафу. Также остается неизвестным, почему он оставил камеру в душе во время участия в конференции.

Ранее репортерша американского телеканала KCRA 3 Мелинда Меза (Melinda Meza) вышла в эфир из ванной своего дома. Однако журналистка поставила камеру так, что в кадр попал ее голый муж.

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По материалам: lenta.ru

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