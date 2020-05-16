Прототип Мурзилки оказался американцем

Влада Некрасова

16 мая 1924 года в Советском Союзе вышел первый номер журнала «Мурзилка», предназначенный для детей младшего школьного возраста — от 6 до 12 лет, который очень быстро стал популярным детским литературно-художественным изданием.

Но мало кто знает, что Мурзилка ведет свою историю с далекого 1879 года, когда канадский художник и поэт Палмер Кокс создал цикл стихов со своими иллюстрациями про маленький народец «брауни» — небольших человечков, родственников домовых, с коричневыми нечесаными волосами. Появившись впервые в журнале «Wide Awake», они начали триумфальное шествие сначала по Америке, а потом и по всему миру. В Россию же они попали, благодаря известной писательнице Анне Хвольсон, которая сделала вольный перевод текстов Кокса, дав персонажам другие имена. Так родилось имя Мурзилка.

В 1913 году в России вышла книга Хвольсон «Новый Мурзилка. Удивительные приключения и странствия маленьких лесных человечков», где главным героем был Мурзилка — человечек во фраке, с тросточкой и моноклем. Эти сказки были очень популярны, но после революции 1917 года книжку больше не издавали, и об этом герое все забыли.

Вновь о Мурзилке вспомнили в 1924 году, когда при «Рабочей газете» создавался новый детский журнал, и это название понравилось всем. Но не помещать же на обложку советского журнала домового! Поэтому Мурзилкой стал рыжий беспородный щенок, который всюду сопровождал своего хозяина — мальчика Петьку. Но такой Мурзилка просуществовал недолго, и в 1937 году появился новый Мурзилка — некое пушистое существо желтого цвета, которое, претерпев некоторые изменения, дожило до настоящего времени. С тех пор символом детского издания «Мурзилка» является желтый пушистый персонаж, в красном берете и шарфе.

В советское время это был детский ежемесячный журнал ЦК ВЛКСМ и Центрального совета Всесоюзной пионерской организации им. Ленина. Он был рассчитан на октябрят, младших школьников, воспитанников старших групп детских садов. Журнал публиковал рассказы, стихи, сказки, очерки и картинки в занимательной и доступной форме рассказывал детям об истории СССР, труде, природе.

В работе журнала участвовали известные деятели литературы и искусства советского периода. На страницах «Мурзилки» печатались лучшие детские писатели: Самуил Маршак, Корней Чуковский, Сергей Михалков, Борис Заходер, Эдуард Успенский, Андрей Усачёв, Михаил Яснов и многие другие.

Журнал «Мурзилка» издается до сих пор. В 2011 году он был занесен в Книгу рекордов Гиннеса как «журнал для детей с самым длительным сроком издания». За многолетнюю историю существования всеми любимого детского журнала его выпуск не прерывался ни разу.

Из номера в номер печатаются материалы, дополняющие программу начальной школы, рекомендованные Министерством образования РФ. Расширению лингвистических представлений, изучению русского языка читателей служат рубрики «Прогулки со словами» и «Поиграем в слова». Рубрика «Галерея искусств Мурзилки» более 25 лет знакомит школьников с репродукциями шедевров отечественной и мировой живописи, с жизнью и творчеством художников. Также в журнале печатаются материалы, в которых рассказывается о великих географических открытиях и знаменитых путешественниках. Внутри каждого журнала есть вкладки, клапаны, на которых располагаются развивающие игры, кроссворды, задания.