Пушков назвал цель украинских санкций против МГУ и Эрмитажа

Анастасия Иванова

Президент Украины Владимир Зеленский пытается "впечатлить" националистов в стране санкциями против российских культурных и научных учреждений, считает сенатор Алексей Пушков.

В беседе с "Парламентской газетой" Пушков назвал украинские санкции символическими, от которых российским учреждениям "ни жарко, ни холодно".

"Санкции эти можно было вообще не вводить", — сказал Пушков.

Он добавил, что эти меры никак не угрожают России и не несут какой-либо пользы для Украины.

"Целью такого шага является, прежде всего, демонстрация того, что Киев намерен и дальше идти по выбранному антироссийскому пути — никаких послаблений не будет", — разъяснил сенатор.

Кроме того, он призвал Россию не строить иллюзии относительно возможности нормализации отношений с Украиной.