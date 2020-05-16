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Пушков назвал цель украинских санкций против МГУ и Эрмитажа

Пушков назвал цель украинских санкций против МГУ и Эрмитажа
Президент Украины Владимир Зеленский пытается "впечатлить" националистов в стране санкциями против российских культурных и научных учреждений, считает сенатор Алексей Пушков.

В беседе с "Парламентской газетой" Пушков назвал украинские санкции символическими, от которых российским учреждениям "ни жарко, ни холодно".

"Санкции эти можно было вообще не вводить", — сказал Пушков.

Он добавил, что эти меры никак не угрожают России и не несут какой-либо пользы для Украины.


"Целью такого шага является, прежде всего, демонстрация того, что Киев намерен и дальше идти по выбранному антироссийскому пути — никаких послаблений не будет", — разъяснил сенатор.

Кроме того, он призвал Россию не строить иллюзии относительно возможности нормализации отношений с Украиной.  

# Россия
По материалам: ria.ru

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