Пушков назвал цель украинских санкций против МГУ и Эрмитажа
Вчера, 23:56 Анастасия Иванова
Президент Украины Владимир Зеленский пытается "впечатлить" националистов в стране санкциями против российских культурных и научных учреждений, считает сенатор Алексей Пушков.
В беседе с "Парламентской газетой" Пушков назвал украинские санкции символическими, от которых российским учреждениям "ни жарко, ни холодно"."Санкции эти можно было вообще не вводить", — сказал Пушков.
Он добавил, что эти меры никак не угрожают России и не несут какой-либо пользы для Украины.
"Целью такого шага является, прежде всего, демонстрация того, что Киев намерен и дальше идти по выбранному антироссийскому пути — никаких послаблений не будет", — разъяснил сенатор.
Кроме того, он призвал Россию не строить иллюзии относительно возможности нормализации отношений с Украиной.
По материалам: ria.ru