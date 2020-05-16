Путин поручил списать налоги для малого бизнеса

Вадим Карасев

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 июня 2020 года списать налоги за II квартал для малого бизнеса и социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО). Об этом сообщается на сайте Кремля в пятницу, 15 мая.

Глава государства поручил правительству обеспечить списание подлежащих начислению за II квартал налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для отдельных категорий предприятий.

В том числе речь идет о списании таких платежей индивидуальным предпринимателям и субъектам малого и среднего бизнеса, которые работают в наиболее пострадавших от пандемии отраслях, а также НКО.

К 1 июня правительство также необходмо предоставить индивидуальным предпринимателям право на снижение суммы страховых взносов за текущий год на величину одного минимального размера оплаты труда. Самозанятым намерены выделить из федерального бюджета сумму в размере одного МРОТ на уплату в 2020 году налога на профессиональный доход. Кроме того, им вернуть самозанятым налог на профессиональный доход, который был уплачен в 2019 году.

Путин также поручил кабмину обеспечить возможность получения предприятиями, которые пострадали от пандемии, а также НКО кредитов для поддержки занятости со сроком погашения до 1 апреля 2021 года.

Ранее сообщалось, что Путин распорядился рассмотреть возможность помощи регионам в поддержке россиян, нарастить объемы тестирования населения на наличие коронавируса, а также обеспечить до 15 мая выплату федеральной доплаты за апрель медикам, которые борются с инфекцией.

За последние сутки в России было выявлено 10 598 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных превысило 262 тысячи, число выздоровевших увеличилось до 58 226. За весь период умерли 2418 человек.