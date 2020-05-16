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Путин раскрыл условие создания не имеющего аналогов в мире оружия

Путин раскрыл условие создания не имеющего аналогов в мире оружияВладимир ПутинФото: globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подчеркнул роль ученых при создании уникальных видов вооружения. Соответствующее видео опубликовано в Instagram журналиста «России 1» Павла Зарубина.

По словам главы государства, развитая наука — необходимое условие при создании высокотехнологичных видов вооружения, которых на данный момент нет «ни у одной страны мира». «Как мы это могли сделать, если бы не было ни фундаментальной науки, ни научных школ, ни инженерных кадров? Это было бы абсолютно невозможно», — отметил президент.

Осенью 2019 года Путин говорил, что Россия продолжает разрабатывать передовые вооружения и после того, как создала уникальное гиперзвуковое оружие. При этом, по словам российского лидера, задача новейших систем российского вооружения заключается лишь в обеспечении безопасности в условиях растущих угроз.

В марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию российский лидер представил новейшее оружие. Речь идет о стратегическом ракетном комплексе «Сармат», крылатой ракете неограниченной дальности, подводном беспилотнике, авиационном ракетном комплексе «Кинжал».

# Россия
По материалам: lenta.ru

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