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Работникам соцсферы установят доплаты за работу с больными Covid-19

Работникам соцсферы установят доплаты за работу с больными Covid-19

В России установят специальные доплаты к заработной плате за особые условия труда работникам стационарных организаций социального обслуживания, деятельность которых осуществляется в сменном (двухнедельном) режиме. Внести соответствующие изменения в закон поручил правительству президент Владимир Путин, сообщает Кремль.

Доплаты предполагаются в следующих размерах:

врачам — 40 тыс. рублей за смену, а в случае работы непосредственно с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 60 тыс. рублей за смену;

среднему медицинскому персоналу, социальным и педагогическим работникам, административному персоналу — 25 тыс. рублей за смену, а в случае работы непосредственно с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 35 тыс. рублей за смену;

младшему медицинскому персоналу — 15 тыс. рублей за смену, а в случае работы непосредственно с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 20 тыс. рублей за смену;

техническому персоналу — 10 тыс. рублей за смену, а в случае работы непосредственно с больными новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 15 тыс. рублей за смену.

Кроме того, Владимир Путин поручил увеличить размер ежемесячного пособия по уходу за первым ребенком до 6 751 рубля для лиц, не подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, глава государства потребовал нарастить объемы тестирования населения на коронавирус.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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