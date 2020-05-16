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Раскрыт заработок российских звезд в период самоизоляции

Раскрыт заработок российских звезд в период самоизоляцииРегина ТодоренкоФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

«Комсомольская правда» раскрыла заработок российских звезд в период самоизоляции из-за пандемии коронавируса. По данным издания, многие знаменитости лишились большей части доходов из-за отмены концертов и съемок, однако некоторые из них продолжают зарабатывать и в настоящее время.

В хорошей ситуации оказались участники различных программ на телевидении. Так, актриса Вера Сотникова приняла участие в передаче «Бородина против Бузовой» за гонорар от 50 до 70 тысяч рублей за часовой эфир. Заработок телеведущей Даны Борисовой в «Пусть говорят» составил 100 тысяч рублей, а появление актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной в «Секрете на миллион» обошлось каналу в один миллион рублей. В новом сезоне «Танцев со звездами», где участвуют артистка Алена Бабенко и актриса Мария Порошина, гонорары за один эфир превышают 300 тысяч рублей.

Накануне объявления пандемии контракты подписали юмористка Елена Степаненко (авторское телешоу на канале «Россия 1»), телеведущая Елена Летучая продала права на собственное интернет-шоу (выходит на «Че»). Также, по данным издания, работу на телеканале «Пятница!» получат Дмитрий Шепелев и Анастасия Волочкова. Доход этих звезд вырастет на сумму от одного до полутора миллионов рублей в месяц. Онлайн-концерты с участием российских звезд обходятся от 100 тысяч до 5 миллионов рублей за выступление.

Рекордсменкой по рекламным контрактам долгое время оставалась телеведущая Регина Тодоренко. Один рекламный пост в Instagram-аккаунте стоил от 500 тысяч рублей, однако после скандала с осуждением жертв домашнего насилия ее заработки упали. Реклама в социальной сети телеведущей Ксении Бородиной также обходится заказчикам в полмиллиона рублей. За рекламу аптечного средства на своей странице актриса Светлана Иванова получила от 4 миллионов рублей, а жена рэпера Жигана Оксана Самойлова взяла 2 миллиона рублей за рекламу марафона блогеров.

По данным «Комсомольской правды», бизнес процветает у экстрасенсов и астрологов. Звезды «Битвы экстрасенсов» просят 20-50 тысяч рублей за предсказания. Консультация у астролога Тамары Глобы обойдется в 100 тысяч рублей, а прогноз на 5 лет вперед от астролога из «Давай поженимся!» Василисы Володиной — от 210 до 300 тысяч рублей.

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По материалам: lenta.ru

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