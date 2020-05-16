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Регионы получат свыше 22,4 млрд рублей на майские выплаты медикам

Регионы получат свыше 22,4 млрд рублей на майские выплаты медикам

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Правительство России утвердило выделение регионам свыше 22,4 миллиарда рублей для майских выплат медицинским работникам, которые помогают пациентом с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Сегодня правительство также утвердило распределение очередного транша межбюджетных трансфертов на сумму более 22,4 миллиарда рублей, предоставляемых бюджетам регионов на доплаты медработникам, помогающим больным с коронавирусом», — указывается в сообщении.

В правительстве также указали, что федеральное казначейство обеспечило возможность проведения платежей в выходные 16 и 17 мая для того, чтобы регионы могли оперативно выполнить поставленную перед ними задачу. 

Отмечается, что «оперативное доведение финансирования позволит Минздраву и регионам заключить дополнительные соглашения и сразу же приступить к расскассированию средств и к непосредственным выплатам денег врачам».

Также подписано распоряжение, согласно которому стимулирующие доплаты медикам, которые, рискуя жизнью и здоровьем, помогают больным COVID-19, будут рассчитываться без привязки ко времени, исходя из самого факта работы с этими пациентами.

Поддержать медиков, которые трудятся в условиях пандемии, поручил президент России Владимир Путин. Врачи, непосредственно работающие с людьми с коронавирусом, получают по 80 тысяч рублей, медсёстры и фельдшеры — по 50 тысяч рублей, младший медицинский персонал — по 25 тысяч рублей в месяц. Врачи скорой помощи в составе бригад, работающих с зараженными коронавирусом, предусмотрены выплаты по 50 тысяч рублей. Медсёстрам, фельдшерам и водителям экипажей машин скорой полагается по 25 тысяч рублей в месяц. Выплаты предусмотрены на апрель, май и июнь.

Ранее в пятницу Владимир Путин потребовал, чтобы доплаты медикам предоставляли за сам факт работы с больными COVID-19, а не за отработанные часы. Лидер страны раскритиковал чиновников, которые «развели вокруг этого бюрократическую канитель, считать начали часы какие-то». Он напомнил о личной ответственности губернаторов за начисления доплат медикам.

В субботу стало известно, что Следственный комитет организовал проверки по фактам невыплат компенсаций медикам за работу с зараженными коронавирусом более чем в 10 регионах. Основанием для проверок стали публикации СМИ, где сообщалось об отсутствии положенных дополнительных выплат медикам, а также обращения сотрудников больниц.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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