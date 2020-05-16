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Рентгенолог назвал первые симптомы тяжелой формы коронавируса

Рентгенолог назвал первые симптомы тяжелой формы коронавируса

Первыми симптомами тяжелой формы коронавируса, которые нельзя игнорировать, являются ощущение нехватки воздуха и одышка. Об этом сообщил главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов.

По его словам, этим характерным для данного заболевания симптомам предшествует поднятие температуры выше 38,5. Уже после этого возникает кашель и характерная одышка.

«Это большая частота дыханий — 20−30 движений в минуту. К этому может присоединиться снижение насыщения крови кислородом», — рассказал эксперт в эфире Первого канала.

Он также призвал обратить внимание на посинение кожного покрова и слизистой оболочки, которые также являются одними из симптомов болезни.

Морозов напомнил о том, что в текущий период важно соблюдать санитарные меры защиты — носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, что по последним данным, в России выявлено более 262 тыс. случаев заболевания COVID-19, скончались свыше 2,4 тыс. человек, выздоровели 58 тыс.

Как сообщало ИА Newstes , накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России стабилизируется, но ослаблять контроль и противоэпидемические усилия нельзя.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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