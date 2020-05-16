Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Рита Дакота о ревности: «Мой молодой человек снимает видео с моделями, но мне побоку»

Рита Дакота о ревности: «Мой молодой человек снимает видео с моделями, но мне побоку»

Рита Дакота о ревности: «Мой молодой человек снимает видео с моделями, но мне побоку»
Певица пережила болезненное расставание с Владом Соколовским, который признался ей в изменах. Однако смогла простить предательство экс-супруга и найти счастье с оператором Федором Белогаем. Звезда полностью доверяет новому избраннику, несмотря на специфику его работы.

Рита Дакота впала в глубокую депрессию, узнав обо всех похождениях Влада Соколовского. Оказалось, артист изменял супруге, когда она еще носила под сердцем их дочь Мию. Причем в список его амурных побед входили и медийные персоны, к примеру, Катя Жужа.

Однако горький опыт не изменил взгляды певицы на романтику. Дакота призналась, что в новых отношениях с Федором Белогаем нет места сомнениям. «Хотя, казалось бы, после жизненной ситуации с предыдущим браком, я должна, по идее, быть ревнивой и подозрительной. Но это не так», — заявила она.

30-летняя звезда призналась, что спокойно относится и к работе бойфренда, а ведь он постоянно окружен привлекательными девушками. «Мой молодой человек — фэшн-фильммейкер, то есть снимает видео с моделями, но мне вообще побоку, — говорила Рита. — Не знаю, может, со мной что-то не так? Может, я слишком уверенная в себе? Мне кажется, когда ты ревнуешь, это вопросы к тебе, а не ко второй половинке. Значит, у тебя что-то не то с самооценкой. Ревность — это плохо».


К слову, Дакота поддерживает с бывшим дружеское общение. Исполнительница уверена: все плохое обязательно уйдет, если дать ему выплеснуться наружу.

«Если ты ощущаешь депрессию — подепрессуй! Хочется плакать? Рыдай на всю катушку! Страшно? Бойся! Я противник того, чтобы вытеснять свои чувства в подсознание, если они к тебе приходят — их нужно прожить», — делилась она в прямом эфире с RU.TV.

Дав волю эмоциям, певица наконец-то обрела спокойствие. Дакота отмечала, что только с Федором поняла, каким на самом деле должен быть союз влюбленных. «Во всех моих предыдущих отношениях я была или в позиции ребенка, или в позиции родителя. Сейчас я проживаю первый опыт отношений, в которых я — женщина, а мой любимый — мужчина», — ранее говорила звезда.

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

Последние новости

Автор "Черепашек Ниндзя" напишет сценарий для российского мультика
Автор "Черепашек Ниндзя" напишет сценарий для российского мультика
Россиян предупредили о высоком риске заражения COVID-19 через чипсы и орешки
Россиян предупредили о высоком риске заражения COVID-19 через чипсы и
США обещают «супер-пупер» ракету: события ночи 16 мая — EADaily
США обещают «супер-пупер» ракету: события ночи 16 мая — EADaily
Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на утечки данных из банков
Эксперты рассказали, как "удаленка" повлияла на утечки данных из
Стартовал первый в России онлайн-фестиваль VK Fest
Стартовал первый в России онлайн-фестиваль VK Fest
Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
Главный онколог Минздрава назвал распространенный симптом рака
На Кубани лишили полномочий судью, поднявшую тост «за свою писечку»
На Кубани лишили полномочий судью, поднявшую тост «за свою писечку»
Россия втрое снизила вложения в гособлигации США
Россия втрое снизила вложения в гособлигации США
Рита Дакота о ревности: «Мой молодой человек снимает видео с моделями, но мне побоку»
Рита Дакота о ревности: «Мой молодой человек снимает видео с
Стала известна причина разрушения картины Мунка «Крик»
Стала известна причина разрушения картины Мунка «Крик»
Подсчитаны потери в малом и среднем бизнесе России
Подсчитаны потери в малом и среднем бизнесе России
Мясников отреагировал на обвинения в занижении данных по коронавирусу в России
Мясников отреагировал на обвинения в занижении данных по коронавирусу

Топ на сегодня

«Роснефть» хочет поделиться убытками
«Роснефть» хочет поделиться убытками
Шойгу доложил о завершении строительства 16 центров для больных COVID-19
Шойгу доложил о завершении строительства 16 центров для больных
Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля
Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
Первая в Европе страна объявила о победе над коронавирусом
Первая в Европе страна объявила о победе над коронавирусом

Еще по теме

Рита Дакота о «новом папе» для ее дочери
Рита Дакота начала ремонт в квартире, купленной с Владом Соколовским
Рита Дакота снялась обнаженной
СМИ рассекретили нового избранника Риты Дакоты