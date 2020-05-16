Рита Дакота о ревности: «Мой молодой человек снимает видео с моделями, но мне побоку»

Анастасия Иванова

Певица пережила болезненное расставание с Владом Соколовским, который признался ей в изменах. Однако смогла простить предательство экс-супруга и найти счастье с оператором Федором Белогаем. Звезда полностью доверяет новому избраннику, несмотря на специфику его работы.

Рита Дакота впала в глубокую депрессию, узнав обо всех похождениях Влада Соколовского. Оказалось, артист изменял супруге, когда она еще носила под сердцем их дочь Мию. Причем в список его амурных побед входили и медийные персоны, к примеру, Катя Жужа.

Однако горький опыт не изменил взгляды певицы на романтику. Дакота призналась, что в новых отношениях с Федором Белогаем нет места сомнениям. «Хотя, казалось бы, после жизненной ситуации с предыдущим браком, я должна, по идее, быть ревнивой и подозрительной. Но это не так», — заявила она.

30-летняя звезда призналась, что спокойно относится и к работе бойфренда, а ведь он постоянно окружен привлекательными девушками. «Мой молодой человек — фэшн-фильммейкер, то есть снимает видео с моделями, но мне вообще побоку, — говорила Рита. — Не знаю, может, со мной что-то не так? Может, я слишком уверенная в себе? Мне кажется, когда ты ревнуешь, это вопросы к тебе, а не ко второй половинке. Значит, у тебя что-то не то с самооценкой. Ревность — это плохо».





К слову, Дакота поддерживает с бывшим дружеское общение. Исполнительница уверена: все плохое обязательно уйдет, если дать ему выплеснуться наружу.

«Если ты ощущаешь депрессию — подепрессуй! Хочется плакать? Рыдай на всю катушку! Страшно? Бойся! Я противник того, чтобы вытеснять свои чувства в подсознание, если они к тебе приходят — их нужно прожить», — делилась она в прямом эфире с RU.TV.

Дав волю эмоциям, певица наконец-то обрела спокойствие. Дакота отмечала, что только с Федором поняла, каким на самом деле должен быть союз влюбленных. «Во всех моих предыдущих отношениях я была или в позиции ребенка, или в позиции родителя. Сейчас я проживаю первый опыт отношений, в которых я — женщина, а мой любимый — мужчина», — ранее говорила звезда.

Фото: Instagram