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Рогозин о «супер-пупер» ракете в США: «Сдаемся!»

Рогозин о «супер-пупер» ракете в США: «Сдаемся!»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал на заявление американского лидера Дональда Трампа о создании «супер-пупер» ракеты, которая, по утверждению американского лидера, будет в 17 раз быстрее аналогов.

«Нет, ну против супер-пупер-ракеты нам ловить нечего. Сдаемся!», — написал Рогозин в Twitter.

Как уже сообщало ИА Newstes, о разработке «супер-пупер» ракеты Трамп заявил на церемонии представления нового флага Космических сил стран.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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