Рогозин о «супер-пупер» ракете в США: «Сдаемся!»
Сегодня, 04:35 Лидия Мартынова
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал на заявление американского лидера Дональда Трампа о создании «супер-пупер» ракеты, которая, по утверждению американского лидера, будет в 17 раз быстрее аналогов.
«Нет, ну против супер-пупер-ракеты нам ловить нечего. Сдаемся!», — написал Рогозин в Twitter.
Как уже сообщало ИА Newstes, о разработке «супер-пупер» ракеты Трамп заявил на церемонии представления нового флага Космических сил стран.
По материалам: eadaily.com