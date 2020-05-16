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Россия ломает оборону НАТО в северной Атлантике — Госдеп США

Россия ломает оборону НАТО в северной Атлантике — Госдеп США

Россия ставит под угрозу линию обороны НАТО в Северной Атлантике, «наращивая свои силы в Арктике».

Такое заявление сделал на специальном брифинге первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи.

«Китай и Россия всё активнее стараются бросать вызов интересам США, Запада и союзников. Арктический регион от этого не защищён», — приводит ТАСС его слова из стенограммы конференции.

С особой тревогой представитель Госдепа сообщил о том, что российская сторона, развивая военную инфраструктуру в Арктике, создала Объединённое стратегическое командование на базе Северного флота.

«Объявлено о развёртывании систем С-400 на Кольском полуострове, подобное военное строительство выходит за рамки территориальной обороны», — бьет тревогу Мерфи.

По его словам, «наращивание российского военного присутствия» в Северной Атлантике может привести к тому, что США и Канада в случае возникновения кризисной ситуации не смогут отреагировать.

Это обстоятельство в свою очередь ставит под угрозу Фареро-Исландский рубеж (между Великобританией, Исландией и Гренландией), заключил Мерфи.

Как сообщало ИА Newstes, в начале мая в Баренцевом море в первые со времен Холодной войны появились американские боевые корабли, которые отрабатывали противодействие российским подводным лодкам.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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