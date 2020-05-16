Россия ломает оборону НАТО в северной Атлантике — Госдеп США
Россия ставит под угрозу линию обороны НАТО в Северной Атлантике, «наращивая свои силы в Арктике».
Такое заявление сделал на специальном брифинге первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Майкл Мерфи.
С особой тревогой представитель Госдепа сообщил о том, что российская сторона, развивая военную инфраструктуру в Арктике, создала Объединённое стратегическое командование на базе Северного флота.
По его словам, «наращивание российского военного присутствия» в Северной Атлантике может привести к тому, что США и Канада в случае возникновения кризисной ситуации не смогут отреагировать.
Это обстоятельство в свою очередь ставит под угрозу Фареро-Исландский рубеж (между Великобританией, Исландией и Гренландией), заключил Мерфи.
Как сообщало ИА Newstes, в начале мая в Баренцевом море в первые со времен Холодной войны появились американские боевые корабли, которые отрабатывали противодействие российским подводным лодкам.