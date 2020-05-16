Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Россия начала производить Су-35 для поставок Египту

Россия начала производить Су-35 для поставок Египту

Россия начала производить Су-35 для поставок ЕгиптуФото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Россия начала производство истребителей Су-35 по контракту с Египтом. Работы выполняются на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Гагарина, сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Отмечается, что сроки поставки первой партии истребителей отложены на неопределенный срок из-за распространения эпидемии коронавируса. Изначально их реализация была намечена на 2020-2021 годы.

О том, что Россия заключила договор с Египтом на поставку нескольких десятков истребителей и средств авиационного поражения к ним, стало известно в марте 2019 года. Само соглашение было подписано в 2018 году. По оценкам экспертов, сумма контракта составляет около 2 миллиардов долларов.

За такую сделку США пригрозили Египту санкциями. В Вашингтоне заявили, что сотрудничество Каира и Москвы помешает американско-египетским отношениям в военной сфере. В МИД России тогда назвали действия США попыткой убить двух зайцев: сорвать поставки и навязать свое вооружение.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Мясников отреагировал на обвинения в занижении данных по коронавирусу в России
Мясников отреагировал на обвинения в занижении данных по коронавирусу
Малому бизнесу и НКО в России спишут налоги за второй квартал
Малому бизнесу и НКО в России спишут налоги за второй квартал
BTS объявили, что выступят с онлайн-концертом Bang bang con: the live
BTS объявили, что выступят с онлайн-концертом Bang bang con: the live
Медведева и Загитова попали в состав сборной России на следующий сезон
Медведева и Загитова попали в состав сборной России на следующий сезон
Аналитик оценил возможные контрсанкции Китая против США
Аналитик оценил возможные контрсанкции Китая против США
Россия начала производить Су-35 для поставок Египту
Россия начала производить Су-35 для поставок Египту
Президент Бразилии увидел голого мужчину во время видеоконференции и рассмеялся
Президент Бразилии увидел голого мужчину во время видеоконференции и
Рогозин о «супер-пупер» ракете в США: «Сдаемся!»
Рогозин о «супер-пупер» ракете в США: «Сдаемся!»
Жириновский назвал виновных в срыве перестройки Горбачева
Жириновский назвал виновных в срыве перестройки Горбачева
В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 45 тысяч человек
В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 45 тысяч человек
Настя Ивлеева рассказала в "Вечернем Урганте" о том самом эфире с Тимати, своем мировом рекорде и муже Элджее
Настя Ивлеева рассказала в "Вечернем Урганте" о том самом эфире с
Финансовый гороскоп на неделю с 18 по 24 мая 2020 года
Финансовый гороскоп на неделю с 18 по 24 мая 2020 года

Топ на сегодня

«Роснефть» хочет поделиться убытками
«Роснефть» хочет поделиться убытками
Шойгу доложил о завершении строительства 16 центров для больных COVID-19
Шойгу доложил о завершении строительства 16 центров для больных
Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля
Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
Первая в Европе страна объявила о победе над коронавирусом
Первая в Европе страна объявила о победе над коронавирусом

Еще по теме

США пригрозили Египту санкциями за покупку российских истребителей
США пригрозили Египту санкциями за покупку российских Су-35
Египет купил несколько десятков российских Су-35
Россия и Египет заключили миллиардный контракт на поставку Су-35