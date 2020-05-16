Россия начала производить Су-35 для поставок Египту

Вадим Карасев

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Россия начала производство истребителей Су-35 по контракту с Египтом. Работы выполняются на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе имени Гагарина, сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Отмечается, что сроки поставки первой партии истребителей отложены на неопределенный срок из-за распространения эпидемии коронавируса. Изначально их реализация была намечена на 2020-2021 годы.

О том, что Россия заключила договор с Египтом на поставку нескольких десятков истребителей и средств авиационного поражения к ним, стало известно в марте 2019 года. Само соглашение было подписано в 2018 году. По оценкам экспертов, сумма контракта составляет около 2 миллиардов долларов.

За такую сделку США пригрозили Египту санкциями. В Вашингтоне заявили, что сотрудничество Каира и Москвы помешает американско-египетским отношениям в военной сфере. В МИД России тогда назвали действия США попыткой убить двух зайцев: сорвать поставки и навязать свое вооружение.