Россия обладает уникальным оружием, которого нет ни у кого в мире — Путин

Анастасия Иванова

Благодаря фундаментальным научным исследованиям Россия обладает уникальными видами оружия, которых пока нет ни у одной страны в мире.

Такое заявление сделал 16 мая российский президент Владимир Путин, говоря о значимости фундаментальной науки в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Глава государства отметил, что у страны не было бы современных видов вооружения, если бы не фундаментальная наука, научные школы и инженерные кадры.

«Это факт, абсолютно уже очевидный», — сказал Путин.

Он добавил, что без научных школ и инженерных кадров российское преимущество было бы «абсолютно невозможно».

Как сообщало ИА Newstes, 23 февраля российский лидер заверил, что отечественная армия и флот будут снабжаться новейшим вооружением, включая лазерные и гиперзвуковые комплексы, а также высокоточные системы.