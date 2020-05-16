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Россия втрое снизила вложения в гособлигации США

Россия втрое снизила вложения в гособлигации СШАФото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Россия в марте 2020 года больше чем втрое снизила вложения в государственные ценные бумаги США. Об этом свидетельствуют данные американского минфина, которые приводит ТАСС.

Так, общий объем вложений снизился с 12,58 до 3,85 миллиарда долларов. Как пишет агентство, это первое существенное сокращение вложений в гособлигации США Россией за последние месяцы.

На долю краткосрочных гособлигаций приходится 473 миллионов долларов по сравнению с показателем 8,2 миллиарда ранее. При этом теперь 3,381 миллиарда долларов вместо 4,3 приходится на долгосрочные.

Крупнейшим держателем госбумаг США в марте осталась Япония с показателем 1,27 триллиона долларов. Второе место с показателем 1,08 триллиона занимает лидировавший продолжительное время Китай.

В мае 2018-го Россия покинула список крупнейших держателей американского долга, хотя еще в 2013 году вложения достигали 150 миллиардов долларов. При этом в январе текущего года сообщалось, что в ноябре прошлого года Россия крупно вложилась в госдолг США. Общая сумма выросла на 7,4 процента до 11,491 миллиарда долларов, из них 8,512 миллиарда приходилось на краткосрочные бумаги, 2,979 миллиарда — на долгосрочные.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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