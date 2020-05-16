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Россиян предупредили о высоком риске заражения COVID-19 через чипсы и орешки

Россиян предупредили о высоком риске заражения COVID-19 через чипсы и орешкиФото: CTK / Globallookpress.com

Специалисты МЧС предупредили россиян о высоком риске заражения коронавирусом через совместную еду. Об этом сказано в рекомендациях ведомства, которые приводит РИА Новости.

Так, по данным сотрудников ведомства, вероятность передачи инфекции повышается при употреблении пищи из общей упаковки или посуды. В МЧС призвали граждан избегать пробовать еду из упаковок чипсов, орехов, сухариков и других снэков, из которых другие люди брали руками пищу.

Такой риск существует из-за того, что вирус передается не только воздушно-капельным, но и контактно-бытовым путем, в том числе через предметы обихода. В связи с этим в МЧС рекомендовали по максимуму сократить прикосновения к любым поверхностям, а также к предметам в общественных местах, и держать при себе антисептик и одноразовые салфетки.

В апреле в МЧС дали советы россиянам по уничтожению коронавируса на овощах и зелени. Так, для профилактики распространения SARS-CoV-2 необходимо замачивать зелень, огурцы и помидоры на 10-15 минут в воде. Затем их нужно помыть с нейтральным моющим средством под проточной водой, и тщательно смыть его с поверхности продуктов.

По состоянию на 15 мая в России выявлено 262 843 заразившихся коронавирусом в 85 регионах страны. За последние сутки зарегистрировано 10 598 новых случаев инфицирования. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 58 226 человек. За весь период скончались 2 418 человек.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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