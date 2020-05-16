Россиянам назвали 3 первых признака скорого банкротства банка

Вадим Карасев

Чтобы понять, что банк ненадежен и ему грозит банкротство, вовсе не нужно быть профессиональным аналитиком или обладать спецзнаниями. Вячеслав Путиловский, являющийся директором "Эксперт РА" по банковским рейтингам, назвал 3 ранних признака “близкого конца” данных финансовых организаций.

Первое, что должно насторожить клиента - это низкий кредитный рейтинг. Если он ниже ruBB-, а его и далее понижают, то это повод насторожиться. Как правило, рейтинговые агентства в своих релизах указывают конкретные причины соответствующих действий.

Если банк начинает проводить агрессивную рекламу и предлагать повышенные ставки по вкладам (значительно выше рыночных), то это может являться признаком замаскированных проблем организации. А также последующего вывода привлеченных средств. Путиловский в беседе с агентством “Прайм” отметил, что в мае по данным Центробанка максимальная средняя ставка по рублевым вкладам среди топ-10 российских банков равнялась порядка 5,51%.

Третий “звоночек” - это вал негативных отзывов клиентов, размещенный на сайтах-агрегаторах банковских услуг. Причиной негатива при этом служит затруднение или отказ в возврате вкладов. Причем неважно, какая причина при этом указывается банком, включая техническую. Сюда можно отнести и массовые публикации в СМИ, имеющие негативный характер. Правда на “желтую прессу” равняться не стоит, отметил эксперт.

Путиловский уверен, что именно эти три признака могут говорить о начале банкротства банка.

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