Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россиянам назвали 3 первых признака скорого банкротства банка

Россиянам назвали 3 первых признака скорого банкротства банка

Чтобы понять, что банк ненадежен и ему грозит банкротство, вовсе не нужно быть профессиональным аналитиком или обладать спецзнаниями. Вячеслав Путиловский, являющийся директором "Эксперт РА" по банковским рейтингам, назвал 3 ранних признака “близкого конца” данных финансовых организаций.

Первое, что должно насторожить клиента - это низкий кредитный рейтинг. Если он ниже ruBB-, а его и далее понижают, то это повод насторожиться. Как правило, рейтинговые агентства в своих релизах указывают конкретные причины соответствующих действий.

Если банк начинает проводить агрессивную рекламу и предлагать повышенные ставки по вкладам (значительно выше рыночных), то это может являться признаком замаскированных проблем организации. А также последующего вывода привлеченных средств. Путиловский в беседе с агентством “Прайм” отметил, что в мае по данным Центробанка максимальная средняя ставка по рублевым вкладам среди топ-10 российских банков равнялась порядка 5,51%.

Третий “звоночек” - это вал негативных отзывов клиентов, размещенный на сайтах-агрегаторах банковских услуг. Причиной негатива при этом служит затруднение или отказ в возврате вкладов. Причем неважно, какая причина при этом указывается банком, включая техническую. Сюда можно отнести и массовые публикации в СМИ, имеющие негативный характер. Правда на “желтую прессу” равняться не стоит, отметил эксперт.

Путиловский уверен, что именно эти три признака могут говорить о начале банкротства банка.

Читайте также: Эксперты дали советы оставшимся без денег россиянам
# Главные новости
По материалам: u-f.ru

Последние новости

Установлены те, кто выкладывал в «Бессмертный полк» фото нацистов
Установлены те, кто выкладывал в «Бессмертный полк» фото нацистов
Кейт Миддлтон и принц Уильям пообщались по видеосвязи с добровольцами службы психического здоровья
Кейт Миддлтон и принц Уильям пообщались по видеосвязи с добровольцами
Гороскоп на неделю с 18 по 24 мая 2020 года
Гороскоп на неделю с 18 по 24 мая 2020 года
В России объяснили выздоровление от коронавируса 100-летних пациентов
В России объяснили выздоровление от коронавируса 100-летних пациентов
Россиянам назвали 3 первых признака скорого банкротства банка
Россиянам назвали 3 первых признака скорого банкротства банка
Иордания готова воевать с Израилем за землю
Иордания готова воевать с Израилем за землю
Путин поручил списать налоги для малого бизнеса
Путин поручил списать налоги для малого бизнеса
Названы самые скандальные порнозаписи знаменитостей
Названы самые скандальные порнозаписи знаменитостей
В США зафиксировали более 200 случаев воспалительного синдрома у детей
В США зафиксировали более 200 случаев воспалительного синдрома у детей
Блондинка с автозагаром и стразы: как выглядела Ольга Бузова 16 лет назад – видео
Блондинка с автозагаром и стразы: как выглядела Ольга Бузова 16 лет
Теперь официально: Агата Муцениеце подала на развод с Павлом Прилучным
Теперь официально: Агата Муцениеце подала на развод с Павлом Прилучным
Работникам соцсферы установят доплаты за работу с больными Covid-19
Работникам соцсферы установят доплаты за работу с больными Covid-19

Топ на сегодня

Шойгу доложил о завершении строительства 16 центров для больных COVID-19
Шойгу доложил о завершении строительства 16 центров для больных
Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля
Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
«Роснефть» хочет поделиться убытками
«Роснефть» хочет поделиться убытками
Первая в Европе страна объявила о победе над коронавирусом
Первая в Европе страна объявила о победе над коронавирусом

Еще по теме

Сбербанк снизил ставки по валютным и рублевым вкладам населения
Почти половина банков из топ-30 ухудшили условия рублевых вкладов
Ставки по рублевым вкладам резко опустились
Ставка по рублевым вкладам в банках РФ поднялась до максимума за два года