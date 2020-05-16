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Российский бизнесмен решил дать кредит сдавшемуся под напором властей США Дурову

Российский бизнесмен решил дать кредит сдавшемуся под напором властей США ДуровуСергей СолонинФото: Нина Зотина / РИА Новости

Сооснователь группы Qiwi Сергей Солонин решил переоформить в кредит свои 17 миллионов долларов инвестиций в криптопроект основателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова Telegram Open Network (TON). Об этом российский бизнесмен рассказал Forbes.

«Я решил переоформиться в кредит. У Павла толковая команда, надеюсь, что-нибудь придумают», — сказал он.

12 мая стало известно, что Дуров сдался под напором властей США и отказался от собственного проекта блокчейн-платформы TON. По его словам, TON должен был стать блокчейн-платформой нового поколения с собственной криптовалютой Gram. Над ним работали «лучшие инженеры», а сам TON должен был позаимствовать принципы децентрализации обработки транзакций, впервые опробованные в криптовалютах Bitcoin и Ethereum и связанных с ними блокчейн-платформах.

25 марта Суд южного округа Нью-Йорка поддержал позицию Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в споре с Telegram, в ходе которого ведомство требовало признать криптовалюту Gram ценной бумагой. Именно это и послужило причиной неудачи Дурова.

О запуске платформы было объявлено в 2018 году. В разработку было инвестировано 1,7 миллиарда долларов. Инвесторам должны были достаться токены новой криптовалюты.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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