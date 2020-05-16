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Российский врач рассказала о меняющихся проявлениях коронавируса

Российский врач рассказала о меняющихся проявлениях коронавирусаФото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Главный врач московской больницы №52 Марьяна Лысенко рассказала о меняющихся проявлениях коронавируса. Ее комментарий приводится в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус 5» на телеканале «Россия 1».

Лысенко уточнила, что речь идет о поражении мелких сосудов и кожных проявлениях, которые «не могут не настораживать». «Это вирус будет жить с нами еще какое-то время», — добавила врач, отвечая на вопрос журналистки о возможности второй волны инфицирования.

Ранее 16 мая сообщалось, что врач и телеведущая Елена Малышева назвала одышку самым серьезным симптомом тяжелой формы коронавирусной пневмонии. При наличии одышки больного нужно незамедлительно госпитализировать. Главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов в свою очередь рассказал и о других проявлениях болезни, которые характерны для тяжелой клинической картины. «Первое — температура свыше 38,5 градусов Цельсия, второе — кашель, третье — одышка. Это большая частота дыханий — 20-30 движений в минуту. К этому может присоединиться снижение насыщения крови кислородом», — перечислил специалист.

За последние сутки в России выявили 9200 новых случаев заражения короанвирусом. С начала эпидемии в стане зафиксировали свыше 272 тысяч инфицированных.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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