Российским курильщикам предрекли отказ от пагубной привычки после пандемии

Вадим Карасев

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российские курильщики после пандемии коронавируса начнут массово отказываться от пагубной привычки, предрекла член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова, пишет «Газета.ру».

Она напомнила, что курение является фактором риска серьезных вирусных инфекций. По ее словам, легкие курильщиков ослаблены, слизистые рыхлые — вирус на них хорошо садится, развивается, и возникает много различных осложнений.

Стебенкова уверена, что страх перед осложнениями сыграет большую роль в отказе от сигарет, однако есть и те, кто все это понимает, но продолжает курить.

В свою очередь, член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный выразил уверенность, что конец пандемии коронавируса приведет к небольшому уменьшению числа курильщиков.

12 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опровергла заявления о пользе курения для борьбы с коронавирусом. В организации отметили, что курение наносит еще больший вред легким, что может усугубить ситуацию при заражении. «Болезнь COVID-19 является инфекционной и в первую очередь атакует легкие (...), курение наносит вред функции легких, затрудняя организму борьбу с коронавирусами и другими инфекциями», — говорится в сообщении организации.

За последние сутки в России выявлено 9200 новых случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные обнаружены в 83 регионах. Большая часть из них — в Москве (3505), Московской области (937) и Санкт-Петербурге (525). За минувшие сутки зарегистрировано 119 летальных исходов среди пациентов с подтвержденным коронавирусом, при этом 4940 человек выздоровели. Общее число случаев инфицирования в России с начала эпидемии превысило 272 тысячи.