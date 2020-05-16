Ростовский суд не нашел оснований для отказа в экстрадиции Горана Чирича

Влада Некрасова

Ростовский областной суд отказался удовлетворить жалобу сербского добровольца Горана Чирича относительно его выдачи Сербии. Суд счел законными основания для его экстрадиции, не взяв во внимание то, что в Сербии Чирич может преследоваться за участие в войне на Донбассе в качестве добровольца на стороне ополчения.

Суд не прислушался к заявлениям Горана Чирича о том, что его дело носит политический характер. По версии суда, оснований для экстрадиции сербского добровольца достаточно. Согласно запросу сербской стороны, Чирич обвиняется в том, что с февраля по июнь 2015 года на территории республики Сербия совершил «пособничество в злоупотреблении должностным положением директором предприятия «Антомар-РС- Ойл».

Суд сослался на 462 статью УПК РФ, согласно которой Россия в соответствии с международным договором или на основании принципа взаимности может выдавать иностранному государству иностранного гражданина для уголовного наказания.

«Кроме того, из предоставленного материала следует, что Чирич (Сирик) гражданином Российской Федерации не является, имеет гражданство Республики Сербия, что подтверждается его пояснениями и копией его паспорта», — говорится в постановлении суда.

При этом суд не принял во внимание аргументы защиты о том, что Чирич является гражданином ДНР, как «не основанные на законе и действующих международных нормах права».

Не согласившись с решением о депортации Чирич, как отмечается в постановлении, обратился в суд с жалобой, в которой указал, что с июля 15 года прибыл в ДНР для защиты русского населения от экстремистских военных действий.

«Служил в разных подразделениях, был ранен, имеет ряд хронических заболеваний. Имеет награды. Постоянно проживает в ДНР и имеет гражданство ДНР, женился, имеет семью и имущество. Уголовное преследование в республике Сербия носит политический характер из-за его службы в вооруженных силах ДНР. Преступлений, в которых его обвиняют, он не совершал», — так в постановлении озвучивается позиция Горана Чирича.

Отмечается, что во время судебного заседания Чирич подтвердил положения своей жалобы, отметив, что преступлений в Сербии он не совершал, а преследуют его за службу в рядах ополчения. Кроме того, Чирич полагает, что это может быть местью за его кума-сербского снайпера.

Однако, несмотря на веские аргументы и многочисленные документальные подтверждения длительной службы Чирича в рядах ополчения в самые тяжелые времена противостояния, суд «не усмотрел оснований, в соответствии с которым в выдаче Чирича сербской стороне может быть оказано».

По мнению ростовского суда, «доводы о том, что запрос на его выдачу носит политический характер в связи со службой в армии ДНР или мести его другу ничем не подтверждены и не могут быть приняты во внимание».

«12 мая состоялся суд над Гораном Чиричем. К сожалению, данное заседание суда не приняло во внимания ни доводы адвоката, ни жалобу самого Чирича. Надеемся, в следующем суде в апелляционном порядке нам удастся добиться пересмотра дела в нужном нам направлении с учетом состояния здоровья Чирича. Суд, отказавшись рассмотреть жалобу сербского добровольца, действовал некорректно, так как не были учтены все имеющиеся материалы по поводу его задержания и обвинения на территории Сербии», — прокомментировал ИА Newstes результаты заседания руководитель КПЦ «Война и мир» Андрей Седлов.

Как сообщало ИА Newstes, в ростовском СИЗО более полугода содержится сербский доброволец Горан Чирич, задержанный по запросу Интерпола на границе ДНР и России в 2019 году. Сербия в этом же году потребовала его выдачи из-за якобы совершенного им преступления — «злоупотребления положением должностного лица», что следует из запроса сербской стороны. Есть все основания полагать, что это обвинение в злоупотреблении является всего лишь поводом для требований экстрадиции ополченца с его последующим осуждением на родине за участие в ополчении. Тем более, что предупреждения о возможности ареста за участие в ополчении в случае выезда в Сербию Чирич получал задолго до своего задержания.