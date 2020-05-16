Скажи «Да» своим мечтам: практика достижения целей, доступная каждому

Вадим Карасев

Исполнить мечту может каждый из нас, если начнет действовать прямо сейчас, а не ждать, пока судьба предоставит тот самый шанс. Мечты, если не предпринимать ни малейших шагов к действию, не сбудутся, а значит, настала пора менять жизнь к лучшему.

Исполнить мечту можно множеством способов: нарисовать карту желаний, читать заговоры, загадывать желание на падающую звезду, проводить сложные многоступенчатые ритуалы. На самом деле исполнение мечты начинается с действия, когда человек понимает, что ему нужно обязательно встать и сделать первый шаг навстречу желаемому. Эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают познакомиться с практикой, которая поможет в короткий срок не просто вспомнить о своей мечте, но и осуществить ее, выполняя последовательные действия.

Как научиться исполнять мечты

Прежде чем бежать в неизвестном направлении, важно сосредоточиться на простой мысли о том, чего же действительно требует душа. Простой, казалось бы, вопрос, на самом деле может отнять много времени. Определиться с целью важно, ведь она будет той самой точкой отправления в уникальное путешествие под названием «Скажи «Да!» своей мечте».

Вначале нужно написать план. В нем будут отмечены все мечты, которые хочется осуществить, а затем из него методично вычеркивают все, что не нужно на данный момент времени, или же упорядочивают все пункты, чтобы создать воображаемую лестницу успеха. На бумаге создают пошаговую инструкцию, которая поможет быстро осуществить задуманное.

После того как план составлен, а с этим делом нельзя спешить, можно начинать действовать. Каждый шаг, и даже половина шага будут вести к тому, что важно, и будут тем самым двигателем, который позволит воплотить в жизнь даже то, что страшно представить и очень дорого.

Исполнение желаний — целая наука которая, впрочем, дается всем, кто хочет обучаться и развиваться. План составлен, и теперь остается лишь сделать все возможное для его претворения в жизнь. Некоторым требуются дополнительные навыки — их также заносят в чек-лист, чтобы не упустить ни одной маленькой детали в механизме достижения поставленных задач.

Практика по исполнению заветного желания

После того как план составлен, и в нем по пунктам расписаны действия, его закрепляют на видном месте. Каждый день начинают с просмотра очередного пункта, а затем настраиваются на успех, произнося перед зеркалом фразы, мотивирующие на победу в очередном деле.

Выполнив даже самое небольшое дело, обязательно хвалят себя и мысленно представляют себе то самое желание, к которому был сделан еще один уверенный шаг. Такая мотивация программирует на новые достижения и победу, не позволяя свернуть с намеченного пути и бросить все из-за страха или неуверенности.

Желание, каким бы оно ни было, также стоит написать крупными буквами и поместить на видное место, чтобы каждый день напоминать себе о том, что жизнь изменится к лучшему, а еще одна мечта вот-вот станет реальностью.