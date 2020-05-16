Скворцова назвала превалирующую группу крови у заболевших COVID-19

Вадим Карасев

Люди со второй группой крови чаще встречаются среди тех, кто болеет COVID-19. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.

По ее словам, специалисты ФМБА пришли к тому же выводу, что их западные коллеги.

"Интереснейший момент, который есть и в зарубежной литературе и который абсолютно подтвержден в центрах ФМБА. Превалирующая группа крови у зараженных — это вторая, в большом отрыве от других групп крови. <…> На втором месте — первая и третья. И реже всего действительно редкая группа — четвертая", — пояснила экс-глава Минздрава.

В то же время такая ситуация может быть связана с распространенностью разных групп крови — именно вторая группа считается самой распространенной, добавила руководитель ФМБА.

Скворцова также раскрыла обновленные сведения об инкубационном периоде коронавируса. Он составляет в среднем 5-5,5 дней, тогда как другим респираторным вирусам требуется 1-2 дня, чтобы закрепиться в организме. В ходе доклинических исследований эффективность против SARS-CoV-2 показал препарат мефлохин.

"Мефлохин полностью подавляет на 100% цитопатическое действие вируса уже через 48 часов с момента инфицирования, но в очень маленькой дозе, 2 микрограмма на миллилитр", - отметила Скворцова.



Ранее Скворцова дала новый прогноз о сроках наступления плато по коронавирусу в стране.

