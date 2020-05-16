Смерть главы МИД ОАЭ из-за теракта опровергли

Вадим Карасев

Абдулла бин Зайд аль-НахайянФото: globallookpress.com

Теракта против министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдуллы бин Зайда аль-Нахайяна не было, он жив. Об этом «Ленте.ру» заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Информация о смерти министра иностранных дел ОАЭ Абдаллы бин Заида не соответствует действительности. Атаки на принца не было», — опроверг сообщения в СМИ Дмитриев. Он добавил, что в ближайшем будущем планируется встреча с дипломатом в ОАЭ.

Ранее появилась информация, что машина главы МИД ОАЭ бин Зайда аль-Нахайяна была взорвана из-за действий террористов в Абу-Даби. Утверждалось, что заминированный автомобиль взорвался на дороге во время движения кортежа министра.

Абдулла бин Зайд — сын основателя и первого президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Зайда бин Султана аль-Нахайяна и младший брат действующего главы президента Халифы ибн Зайда аль-Нахайяна. Ранее он занимал пост министра информации и культуры.

ОАЭ — федерация из семи эмиратов. Каждый эмират можно назвать автономным государством с абсолютной монархией в качестве формы правления. При этом государство возглавляет президент, которым является эмир крупнейшего эмирата ОАЭ — Абу-Даби.