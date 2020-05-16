СМИ: протоиерея Смирнова подключили к ИВЛ

Вадим Карасев

Протоиерея Димитрия Смирнова, который попал в больницу с коронавирусом, перевели в реанимацию после резкого ухудшения состояния, сообщает МК.

Смирнова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое.

Радиостанция "Говорит Москва" смогла дозвониться до протоиерея, однако тот предпочел воздержаться от комментариев о состоянии своего здоровья.

Протоиерей попал в больницу 8 мая в стабильном состоянии. Смирнов входит в группу риска не только из-за преклонного возраста, но и поскольку недавно перенес операцию. При этом до госпитализации он называл вирус "чрезвычайно полезным".