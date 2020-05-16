США готовы возобновить финансирование ВОЗ, но на новых условиях

Анастасия Иванова

Власти США намерены возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как сообщает Fox News, данная инициатива исходит от Белого дома. Таким образом президент Дональд Трамп пересмотрел свое собственное решение о прекращении взносов в ВОЗ.

Однако США возобновляют финансирование на новых условиях, теперь Америка будет выделять средств не больше, чем Китай.

Сообщается, что администрация Трампа уже подготовила соответствующее письмо в ВОЗ. И оно либо уже подписано Трампом, либо будет подписано в ближайшее время.

Согласно документу, финансовые вливания США в организацию многократно сокращаются. Правда, если Китай увеличит расходы на содержание ВОЗ, то Белый дом «рассмотрит возможности» для аналогичных действий.

В письме указывается, что у ВОЗ есть недостатки, но в тоже время имеется и «огромный потенциал», в связи с чем, организацию предлагают реформировать, а ее руководство максимально «оградить от политического давления».

Вместе с тем, в тексте документа призывают дать «полностью независимые оценки касательно происхождения» коронавируса, а также принятых организацией мер по борьбе с ним.

Ранее ИА Newstes сообщало, что в ВОЗ не смогли подтвердить тот факт, что рынок в китайском городе Ухане стал источником пандемии Covid-19. Однако привести доказательства обратного в организации тоже не смогли.