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США не нравится поведение России в Арктике

США не нравится поведение России в Арктике

Пресс-служба Госдепа распространила заявление Майкла Мерфи, курирующего в дипведомстве США внешнюю политику Европы и Евразии. Дипломат назвал действия России и Китая в Арктике угрозой линии противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, пишет ТАСС.

Говоря об арктическом регионе, Мерфи напомнил, что госсекретарь намерен внести вопросы реагирования в Арктике в действующую повестку дня. Сотрудник Госдепа особенно отметил создание РФ на базе Северного флота Объединенного стратегического командования и возведение инфраструктуры. А планы развернуть С-400 на Кольском полуострове в США называют выходящими за рамки территориальной обороны.

, - заявил дипломат.

Ранее заявление Трампа о наличии в США «супер-пупер-ракеты» прокомментировал эксперт

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По материалам: u-f.ru

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