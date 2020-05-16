США не нравится поведение России в Арктике
Пресс-служба Госдепа распространила заявление Майкла Мерфи, курирующего в дипведомстве США внешнюю политику Европы и Евразии. Дипломат назвал действия России и Китая в Арктике угрозой линии противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике, пишет ТАСС.
Говоря об арктическом регионе, Мерфи напомнил, что госсекретарь намерен внести вопросы реагирования в Арктике в действующую повестку дня. Сотрудник Госдепа особенно отметил создание РФ на базе Северного флота Объединенного стратегического командования и возведение инфраструктуры. А планы развернуть С-400 на Кольском полуострове в США называют выходящими за рамки территориальной обороны.
, - заявил дипломат.
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