США обещают «супер-пупер» ракету: события ночи 16 мая — EADaily

Влада Некрасова

Новая ракета, которую сейчас разрабатывают в США, будет быстрее всех аналогов в мире в 17 раз. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил на церемонии представления нового флага Космических сил страны. Он при этом не стал раскрывать характеристики нового проекта.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отреагировал на заявление американского лидера. «Нет, ну против супер-пупер-ракеты нам ловить нечего. Сдаемся!», — написал Рогозин в Twitter.

Президент России Владимир Путин по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране дал правительству поручение нарастить объемы тестирования на новую коронавирусную инфекцию. Отмечается, что глава государства ждет от правительства отчет по этому поводу до 20 мая.

По данным американского Минфина, Россия с марта этого года снизила свои вложения в ценные бумаги США до $ 3,85 млрд, то есть в три раза. Это первое существенное сокращение вложений в гособлигаций США Россией за последние месяцы.

Среди тех, кто выкладывал в «Бессмертный полк — онлайн» фотографий лидеров нацистской Германии, в основном иностранцы, но были и граждане из разных регионов России. Об этом сообщает СКР. Там отметили, что в рамках следствия по делам о реабилитации нацизма через IP-адреса установили причастных к размещению контента.

Епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий и еще семеро священников Сербской православной церкви, которые были задержаны черногорской полицией за проведение литургии в праздник святого Василия Острожского, отпущены из-под стражи.