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Стала известна причина разрушения картины Мунка «Крик»

Стала известна причина разрушения картины Мунка «Крик»Фото: Peter Dejong / АР

Желтая краска на картине норвежского художника Эдварда Мунка «Крик» со временем разрушается из-за повышенной влажности воздуха. К такому выводу пришла команда ученых, проведя рентген-анализ микропорошков краски с полотна, пишет Daily Mail.

По данным исследователей, входящий в состав желтой краски сульфид кадмия окисляется и выцветает в условиях повышенной влажности. Раньше считалось, что причиной ухудшения качества картины является воздействие света на полотно. Именно поэтому «Крик» держали в темном помещении и выставляли редко — лишь при контролируемом низком освещении и 50-процентной влажности воздуха. Исходя из результатов нового анализа, воздействие света на картину на самом деле минимально.

Ученые заключили, что для выставления «Крика» на постоянную экспозицию в музее уровень влажности в помещении не должен превышать 45 процентов. При этом уровень освещения должен быть сохранен в рамках стандартного для помещения с картинами, написанными «светостойкими» красками.

«Это исследование показывает, что искусство и наука неразрывно связаны и что наука может помочь сохранить произведения искусства, чтобы мир мог продолжать восхищаться ими в течение многих последующих лет», — заявила Констанция Милиани, изучающая искусство в итальянском Национальном исследовательском институте. Отмечается, что сульфид кадмия также используется в полотнах Анри Матисса, Винсента Ван Гога и Джеймса Энсора.

Эдвард Мунк страдал от хронического беспокойства. Под влиянием своих эмоций художник создал композицию «Крик», ставшую выражением «бесконечного крика природы». Для отражения своего психо-эмоционального состояния он тщательно подбирал «кричащие» яркие цвета. Автором было создано две версии изображения: одно в 1893 году и одно в 1910. Именно вторая версия картины подверглась изучению специалистов. Теперь ее планируют выставлять в музее Мунка, который после реконструкции открывается в столице Норвегии Осло.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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