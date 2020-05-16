Стало известно, как пройдёт сессия парламента КНР в условиях коронавируса

Алексей Вольцев

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Коронавирус кроме вреда общественному здоровью также оказал влияние на политическую жизнь Китая. Из-за COVID-19 с начала марта на конец мая была экстренно перенесена ежегодная сессия парламента — Всекитайского собрания народных представителей (ВНПН). Важнейшее событие стартует в Пекине 22 мая. Подробностями о том, как оно будет проходить в нестандартных условиях рассказал официальный представитель законодательного органа Чжан Есуй.

Прежде всего, третья ежегодная сессия ВСНП 13-го созыва пройдёт на фоне пандемии коронавируса, поэтому вопросам здравоохранения при её организации уделялось первоочередное внимание. Продолжительность мероприятия в этом году будет сокращена, конкретные сроки определят позже, после согласования повестки и расписания, цитирует чиновника официальный сайт законодательного органа Китая.

В силу упомянутых причин властям КНР пришлось скорректировать правила работы журналистов по освещению сессии. Например, для работы непосредственно на месте, в Доме народных собраний, где состоятся ключевые заседания, будет допущено ограниченное количество представителей СМИ. Причём только те, кто уже находится в Пекине. Иностранных корреспондентов к освещению работы ВСНП не допустят. При этом Чжан Есуй рассказал, что в Пекине получили около трёх тысяч запросов от средств массовой информацию на аккредитацию. Но в этом году, к сожалению, разрешить присутствие невозможно. Из зарубежных представителей на открытии сессии парламента смогут побывать послы отдельных государств.

Что касается работы журналистов по освещению сессии, то для них будут организованы видеотрансляции пресс-конференций, а также предусмотрена возможность взять интервью у некоторых делегатов онлайн, уточнил чиновник. Например, через специально организованные телестудии, которые будут работать в отелях, где поселятся китайские законодатели.

Все основные документы, которые будут приняты в рамках сессии планируется выкладывать на соответствующие сайты, там же опубликуют главные новости по мероприятию, пообещал Чжан Есуй.

Среди основных тем ежегодной сессии ВСНП значатся вопросы экономического развития Китая, борьба с бедностью, процесс реализации программы Великого возрождения китайской нации, а также, что вполне понятно, тема борьбы с коронавирусом.