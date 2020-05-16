Сын Эллы Фицджеральд самоизолировался в российском городе

Вадим Карасев

Рэй Браун-младшийФото: YouTube

Американский джазовый музыкант, сын певицы Эллы Фицджеральд Рэй Браун-младший не смог покинуть Россию из-за ограничений по коронавирусу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора городского джазового центра Игоря Гаврилова.

По его словам, артист самоизолировался в Ярославле, куда прибыл в рамках своего тура по Золотому кольцу. В конце февраля Браун-младший дал в городе концерт вместе с местным ансамблем Станислава и Вадима Майнугиных.

Также Гаврилов добавил, что музыкант намерен уехать на Украину, где проживает его жена виолончелистка Наталья Ильина.

Рэй Браун-младший — приемный сын джазовой певицы Эллы Фицджеральд. В юности учителем Рэя был барабанщик оркестра Дюка Эллингтона Луис Белсон. Несколько лет назад Браун женился на украинке.