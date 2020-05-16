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Такое и не снилось. В США испугались повторного обвала на финрынках

Такое и не снилось. В США испугались повторного обвала на финрынках
В США возможно повторение обвала на финансовых рынках, поскольку ситуация на них остается все еще неопределенной, следует из отчета американской Федеральной резервной системы (ФРС) по финансовой стабильности.

"Неопределенность все еще остается высокой, и рынки остаются волатильными по сравнению с историческими нормами, что предполагает возможность дальнейшего снижения цен, если ситуация будет развиваться хуже, чем ожидалось", – говорится в документе.

В нем также отмечено, что для реагирования на изменения в экономике рынку недвижимости, в том числе коммерческой, требуется больше времени, и данная отрасль рискует оказаться под серьезным давлением.

Ранее глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что американская экономика может испытать "продолжительное воздействие" от негативных последствий пандемии коронавируса.


сообщило, что, согласно заявлению представителя Белого дома, уровень безработицы в Соединенных Штатах на фоне пандемии коронавируса приблизится ко дну в мае-июне и составит свыше 20%.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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