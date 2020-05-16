Теперь официально: Агата Муцениеце подала на развод с Павлом Прилучным

Вадим Карасев

31-летняя Агата Муцениеце и 32-летний Павел Прилучный начали бракоразводный процесс — информация об этом появилась на сайте Головинского районного суда города Москвы. Также актриса подтвердила новость о разводе во время сегодняшнего прямого эфира в инстаграме.Я развожусь! Ничего там такого у нас нет, кроме адового резонанса в обществе. Мы разводимся и, как люди, которые испытывают друг к другу эмоции, не можем это сделать красиво и так, как хотелось. У нас всегда отношения были итальянские,

— сказала Муцениеце.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце

В феврале актриса объявила о том, что они с мужем решили расстаться после восьми лет брака. Позже в интервью для YouTube-канала PeopleTalk она рассказала, что они с Прилучным перестали понимать друг друга.

Наш союз пришел к тому, что нам надо разойтись. Мы перестали друг друга понимать. Это не приносит столько счастья, сколько раньше. Для меня это показатель. Он не понимает меня. Я не понимаю его. Мы не можем найти общий язык. Мы решили, что будет правильным разойтись, чтобы остаться нормальными родителями для своих детей,

— сказала она.

У Прилучного и Муцениеце растут двое детей, 7-летний Тимофей и 4-летняя Мия.





В том же интервью она отметила, что они намерены развестись тихо и без скандалов, но через две недели вышла в эфир со слезами на глазах и рассказала, что пьяный муж пытался выгнать ее с детьми из дома.

Он довел детей до слез, он поднимал на меня руку, он не в адеквате. Он во время пандемии нас выгоняет из дома. Говорит: "Уезжайте нахер". Так что мы завтра уедем в квартиру. Но я не могу этого не выложить, потому что у меня нет другого оружия, кроме как публичность. Просто знайте, что вот такой человек Павел, представляете?

— сказала она.





Через три дня она сообщила в соцсети, что она и дети в порядке. В отличие от жены, которая в инстаграме и в видео на YouTube-канале их семьи неоднократно рассказывала о разводе и семейных прроблемах, Павел Прилучный свой развод отказался комментровать. Его представитель Екатерина Сычева назвала "глупостью и враньем" всю скандальную историю. Многие представители СМИ и фолловеры в соцсетях пытались получить прямой комментарий Павла, в итоге он ответил им.

Друзья, давайте не будем уже спрашивать про Агату. Вопрос закрыт давно. Зачем Агату бил? Как? Ребят, если вы чего-то не знаете, лучше в это не лезть. Советую, прежде чем писать какие-то вещи, хорошо обдумайте,

— сказал Прилучный.





Агата Муцениеце и Павел Прилучный с детьми