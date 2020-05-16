Топ-10 самых сексуальных турецких актеров

Анастасия Иванова

Турецкие актеры по уровню популярности и привлекательности могли бы запросто затмить голливудских. Кто же из артистов чаще всего волнует умы поклонниц и возглавляет списки секс-символов?

Турецкие сериалы уже давно стали феноменом: они невероятно востребованы как на родине, так и в других странах. Отчасти причина в невероятной привлекательности местных актеров.

Кто же они, секс-символы современности родом из Турции? Мы собрали для вас список самых желанных артистов, каждый из которых может похвастаться многотысячной армией поклонниц.

Бурак Озчивит

Начать стоит с 35-летнего Бурака Озчивита, которого называют самым популярным актером страны. Подобная востребованность — результат не только грамотного выбора ролей, но и природной сексуальности артиста.

Как и многие его коллеги, Бурак начинал карьеру в модельном бизнесе. Поснимавшись четыре года для глянца, он понял, что хочет развиваться в новом для себя направлении. После нескольких проходных проектов он получил роль в сериале «Семейный дом», который и принес Озчивиту первый успех. Потом было яркое перевоплощение в «Великолепном веке» и романтическое амплуа в шоу «Королек — птичка певчая».





Казалось, что Бурак уже на вершине успеха, но сериал «Черная любовь» обернулся для артиста просто фурором. Его герой Кемаль для миллионов поклонниц стал воплощением идеального мужчины. Конечно, такой образ добавил Озчивиту популярности, превратив его в кумира поколения.

Сам же актер к званию секс-символа относится скептически: в интервью он неоднократно подчеркивал, что никогда не мечтал о толпах фанаток. Бурак уже давно счастлив в браке с актрисой Фахрие Эвджен и воспитывает маленького сына. Супруги редко делятся подробностями о личной жизни, поскольку считают, что уже имеющегося внимания со стороны общественности им достаточно.

Чагатай Улусой

В далеком 2010 году Чагатай выиграл конкурс «Лучшая модель Турции». На этом мероприятии его заметил влиятельный продюсер местного телеканала, который предложил совсем еще юному Улусою роль в грядущем сериале «Я назвала ее Фериха». Конечно, тот согласился и не прогадал! Проект принес начинающему актеру популярность и востребованность.

Далее последовало еще несколько проектов, закрепивших за Чагатаем звание нового секс-символа. Актер к своей популярности относится спокойно, но его обижает, когда окружающие видят в нем лишь привлекательную оболочку.

«Бывают персонажи, для которых нужна хорошая физическая форма, и для которых нужно быть немного сломленным. Во время работы меня абсолютно не волнует внешний вид. Я не из тех мужчин, которые восторгаются сами собой. Я — мужчина с правильными чертами лица, вот и все», — уверен Улусой.

А вот мировые СМИ уже давно считают Чагатая чуть ли не главной звездой на турецком телевидении. По крайней мере, в 2019 году издание Top Beauty World поместило актера на шестое место в списке самых привлекательных знаменитостей со всего мира. Для Улусоя такое признание стало потрясением. Однако актер не собирается делать карьеру, используя одну лишь внешность. Именно поэтому сейчас в его фильмографии появляется все больше сложных драматических ролей.

Кыванч Татлытуг

И еще один триумфатор списка Top Beauty World, которого часто называют турецким Брэдом Питтом. Он начал сниматься в кино еще в 2005 году и довольно быстро добился популярности благодаря яркой внешности. Местные СМИ даже неоднократно писали о том, что главный «талант» артиста — чрезмерная сексуальность.





Татлытуг старается не обращать внимания на критику, последовательно выбирая сложные и интересные амплуа. В 2008-м он начал играть в сериале «Запретная любовь», на съемочной площадке которого познакомился с одной из самых успешных актрис Турции Берен Саат. Когда СМИ сообщили о возможном романе звезд, популярность обоих взлетела до небес. Правда, слухи так и не подтвердились.

Сейчас Татлытуг женат на дизайнере Башак Дизер. Супругу актера, кажется, совершенно не волнует его популярность. По крайней мере, влюбленные часто гуляют по турецким улицам без охраны, хотя их и преследуют толпы фанатов.

Гюрбей Илери

Гюрбей очень удачно стартовал на телевидении: не каждому молодому артисту, знаете ли, достается роль в «Великолепном веке». Сериал, который с успехом посмотрели во всем мире, сделал Илери популярным. Молодого человека называли надеждой турецкого кино. Правда, он сам крайне избирательно подходил к выбору проектов, снимаясь редко.





Такой принцип работы себя оправдал: после работы в «Великолепном веке» он засветился в еще одном крайне успешном историческом проекте — «Воскресшем Эртугруле».

В отличие от других красавчиков нашего списка, Гюрбей все еще одинок. Его связывали близкие отношения со многими звездами турецкого кино, но до свадьбы дело так и не доходило. «Для меня большую роль играет естественность девушки, а также ее глаза. Я считаю, что внутренняя красота освещает внешнюю. В принципе, меня достаточно трудно увлечь, поэтому я долгие годы был один»,— признавался ранее Гюрбей.

В отсутствии насыщенной личной жизни Илери сосредоточился на карьере. В 2019 году с его участием вышло сразу два проекта, правда, ни один из них не обрел популярность за пределами Турции.

Чаглар Эртугрул

А этот загорелый красавчик был буквально рожден для того, чтобы стать звездой кино. Обладая идеальными чертами лица, он сначала поработал моделью, а в 2012 году переключился на съемки сериалов. Самые успешные проекты с участием Чаглара — «Курт Сеит и Александра», «Прилив», «Госпожа Фазилет и ее дочери».

Мало кто из поклонников знает, что Эртугрул не только привлекателен, но еще и чертовски умен. Актер окончил один из самых престижных вузов Турции — университет Коч по специальности «машиностроение». Однако страсть к кино и театру оказалась сильнее. Одно время Чаглар даже планировал покорить Голливуд, но через четыре месяца жизни в Лос-Анджелесе вернулся в родную Турцию.

О личной жизни актер говорить не любит: в интервью обычно отмечает, что его сердце занято, но при этом имени избранницы не называет. «Я лично не люблю излишнюю свободу, но и ограничения тоже не люблю. Я не мачо. Должен быть баланс, взаимное доверие и уважение. Ты должен доверять человеку, с которым ты вместе. Если у тебя есть самоуважение и вера в самого себя, то это будет и с человеком, с которым ты в отношениях. Все начинается с нас», — уверен артист.

Берк Октай

Берк принадлежит к категории актеров, которых обожают именно за внешность. По крайней мере, больших и популярных проектов в его фильмографии нет. Зато армия поклонников Октая растет, как на дрожжах, и все благодаря запредельной сексуальности звезды.

Что интересно, Берк поначалу тоже выбрал очень необычную профессию — он обучался на факультете инженерной геологии в университете Анкары. В итоге модельный бизнес и мечты об актерской карьере захватили звезду с головой, поэтому к технической специальности он уже не вернулся.

Октай уже давно женат, правда, личную жизнь напоказ не выставляет. Вместе с супругой Берк живет в Стамбуле, часто снимается. Остается только дождаться, когда хоть один сериал с его участием выстрелит.

Халит Эргенч

Конечно, мы не могли пройти мимо едва ли не самого популярного турецкого актера. Халит — нестандартный красавчик, хотя безупречному телу этого 50-летнего артиста могут позавидовать многие молодые коллеги. Эргенч берет, скорее, своей природной харизмой, чем смазливой внешностью.





Конечно, звание секс-символа Халиту присвоили после того, как он сыграл главную роль в «Великолепном веке». Прочно ассоциируя актера с султаном Сулейманом, поклонницы забрасывали звезду любовными посланиями. Вот только сердце Эргенча тогда уже было занято. Еще в 2009 году он женился на коллеге Бергюзар Корель. Роман артистов поначалу был очень скандальным: Бергюзар обвиняли в том, что она увела Халита у его первой супруги. В итоге актеру даже пришлось публично защищать избранницу.

Зато сейчас в отношениях влюбленных царит полная идиллия. Недавно Бергюзар родила Эргенчу второго сына. Теперь супуги задумываются о дочери. Последний проект с участием Халита «Вавилон» удостоился высоких рейтингов от критиков, так что можно с уверенностью сказать, что турецкий секс-символ родился под счастливой звездой.

Гекберк Демирджи

Гекберк довольно долго занимался смешанными видами единоборств, но однажды решил попробовать себя в роли модели. После нескольких успешных съемок на Демирджи обратил внимание известный бренд по производству дезодорантов. Так он начал мелькать на экранах телевизоров. Разумеется, и старт актерской карьеры был не за горами.

Поначалу проекты с участием Демирджи не пользовались популярностью, но в 2019-м вышел сериал «Клятва», который, что называется, «выстрелил». Фанатки сходили с ума по сексуальному актеру, ему же начали приписывать роман с экранной партнершей Озге Ягыз.

Надо сказать, что звезды не против подогреть слухи: они то и дело публикуют совместные кадры в социальных сетях и появляются вдвоем на публике. Сам 30-летний артист признавался, что не ожидал такого успеха. Сейчас Гекберка то и дело называют самым привлекательным мужчиной Турции, что очень смущает знаменитость.

Толга Сарыташ

Толга — настоящий вундеркинд турецкого шоу-бизнеса. Еще в возрасте 17 лет он успешно снимался в сериалах, а уж после появления в «Великолепном веке» и вовсе стал большой звездой на родине. Съемки в самом популярном костюмированном шоу оказались для юного актера сложными, ведь ему пришлось перевоплотиться в наследника султана — горбатого юношу Джихангира.

«Играть человека с физическими увечьями очень сложно. Эта роль была для меня огромным опытом. Она раскрыла меня как актера. Нужно было показать человека, для которого на первом плане были чувства и эмоции, который пытался компенсировать свой физический недостаток тягой к знаниям и к искусству. В его характере постоянно чередовались взлеты и падения, минуты счастья и отчаяния. Я тщательно репетировал роль, мне пришлось привыкать к тому, как следует ходить, сидеть, вставать человеку с горбом. Мы делали несколько дублей, чтобы движения были более естественными», — рассказывал Сарыташ.

И все же в адрес артиста часто звучала критика: хейтеры были уверены, что Толга не так уж и талантлив. Будто пытаясь доказать обратное, актер с каждым годом работает все усерднее, появляясь на экране в необычных амплуа. Особо отличился он в проектах «20 минут» и «Дочери Гюнеш».

Есть у Сарыташа и еще одно увлечение — музыка. Он создает композиции, которые очень даже востребованы в Турции. Ну и главное — Толга не женат, а это большое достоинство для секс-символа.

Селим Байрактар

А замыкает наш список Селим Байрактар, который прославился благодаря все тому же «Великолепному веку». Правда, экранный образ актера не вызывал эротические фантазии у поклонниц: в шоу Селим исполнил роль евнуха и лучшего друга Хюррем.





Каково же было удивление зрителей, когда выяснилось, что в реальной жизни артист куда более привлекателен, чем на экране! В своих следующих проектах «Королева ночи» и «Восход Османской империи» на Селима было обращено уже куда больше взглядов.

Сам артист давно не реагирует на романтические послания фанаток. Во-первых, он считает такое поведение несерьезным, а во-вторых, Байрактар счастливо женат. Супруга звезды Бихтер занимается музыкой и к популярности мужа относится спокойно. А вот детей у 44-летнего Селима пока нет.

Фото: Arnold Jerocki/Getty Images, Massimo landucci, Ifnm Press, Pacific Press/Legion-Media, Facebook.com, Instagram.com, кадры сериалов «Защитник», «Отважный и красавица», «Любовь на крыльях птицы», «Когда влюбляешься», «Воин», «Ферхат и Ширин».