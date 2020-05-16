Трамп заявил о разработке «супер-пупер» ракеты: быстрее всех в 17 раз

Алексей Вольцев

Нова ракета, которую сейчас разрабатывают в США, будет быстрее всех аналогов в мире в 17 раз. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил на церемонии представления нового флага Космических сил страны.

Он назвал появлении первого за последние 72 года военного знамени «очень важным для него моментом».

«Мы создаем „супер-пупер“ ракету, которая в 17 раз быстрее тех, что имеются сейчас. Будущее за космической сферой — как с точки зрения обороны, так и с точки зрения нападения», — сказал Трамп, не уточнив никаких технических деталей.

Ранее Минобороны США заявляло, что военные начнут испытания гиперзвукового оружия уже в 2020 году.

ИА Newstes уже сообщало, в России разработаны два вида авиационных гиперзвуковых ракет. Одна из таких ракет — «Кинжал» — создана для истребителя МиГ-31К, она способна разгоняться до 10 скоростей звука. Она создана на базе ракеты наземного комплекса «Искандер». Другая гиперзвуковая авиаракета создается для истребителя пятого поколения Су-57 и должна размещаться внутри его фюзеляжа. Название ракеты и характеристики неизвестны.