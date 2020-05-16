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У Ирины Пеговой отказала правая нога на съемках шоу «Танцы со звездами»

У Ирины Пеговой отказала правая нога на съемках шоу «Танцы со звездами»
Пять лет назад актрису ждал настоящий фурор в проекте на канале «Россия 1», однако победа далась ей нелегко. Во время подготовки к номеру Пегова повредила ногу так, что не могла ходить.

Ирина Пегова в дуэте Андреем Козловским стала победительницей проекта в 2015 году. Изящные номера пары по достоинству оценили и члены жюри, и зрители. Правда, для этого Ирине пришлось через многое переступить, в том числе через сильную боль. По словам Пеговой, чтобы вновь оказаться на паркете, нужно было сделать серьезную инъекцию. 

«Когда готовили танец, у меня отказала правая нога! Накануне эфирной субботы вообще не слушалась, не ходила, тем более не поднималась... Я пошла на риск: перед танцем мне вкололи какой-то убийственный укол в тазобедренный сустав (очень тяжелый, была адская боль, меня бросало и в пот, и в холод) и вот результат — я чудом задвигалась», — призналась актриса. 

Медикаменты помогли Ирине быстро прийти в форму, а благодарные поклонники до сих пор вспоминают успех артистки. «Не танец, а взрыв мозга! Давно люблю вас как актрису, но о таких феноменальных танцевальных способностях узнала недавно. Гениально!»; «Глядя на ваш танец, у самой ноши в такт приплясывали»; «Какая вы смелая и талантливая», — отметили подписчики Пеговой.

К слову, именно участие в танцевальном конкурсе направило Ирину на новые творческие пути. Пегова до сих пор разучивает необычные движения, занимается бальными танцами и участвует в различных соревнованиях. Достижениями в этой сфере Ирина делится в Сети — многие отмечают, что актриса показывает хороший профессиональный уровень. 

Напомним, что вне работы Пегова активно занимается воспитанием дочери Татьяны. Девочка появилась на свет в 2006 году в браке актрисы с Дмитрием Орловым. Пара прожила вместе семь лет, однако отношения дали трещину и экс-возлюбленные подали на развод. Наследница осталась жить с матерью. После развода бывшие супруги много конфликтовали — основной причиной стал раздел имущества. Но через время Дмитрий и Ирина смогли наладить общение ради благополучия единственного ребенка.

Фото: Legion-Media, кадр из шоу Танцы со звездами» на канале «Россия 1»

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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