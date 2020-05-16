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Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ

Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ

Президент Украины Владимир Зеленский внес Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Государственный музей "Эрмитаж" в список российских организаций, против которых Киев ввел санкции.

Соответствующий указ опубликован на сайте офиса украинского лидера Владимира Зеленского. В список также внесены Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и институты Российской академии наук. Под санкциями оказались и некоторые научные, культурные и образовательные организации в Крыму.

Ограничения подразумевают приостановку научного сотрудничества и культурного обновления, аннулирование официальных визитов, прекращение выполнения финансовых обязательств и другие меры.

Тем не менее в МГУ заверили РИА Новости, что ограничительные меры никак не скажутся на деятельности вуза. "Академическая мобильность и научная активность с Украиной и так были на очень низком уровне в последнее время", - указали в пресс-службе университета.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который снимает мораторий на продажу украинской земли.

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По материалам: uposters.ru

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