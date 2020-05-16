Установлены те, кто выкладывал в «Бессмертный полк» фото нацистов

Алексей Вольцев

Среди тех, кто выкладывал в «Бессмертный полк — онлайн» фотографий лидеров нацистской Германии, в основном иностранцы, но были и граждане из разных регионов России. Об этом сообщает СКР.

Там отметили, что в рамках следствия по делам о реабилитации нацизма через IP-адреса установили причастных к размещению контента.

«К совершению противоправных действий причастны несколько десятков человек, в основном — иностранные граждане. Вместе с тем среди подозреваемых на данный момент установлено более 10 граждан, проживающих в разных регионах Российской Федерации», — говорят в СК.

Как полагает следствие, подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге.

Как уже сообщало ИА Newstes, в России возбуждены уголовные дела по фактам размещения на сайтах движения «Бессмертный полк — онлайн» фотографий Гитлера, Гиммлера и других нацистских преступников во время проведения виртуальной акции по увековечиванию памяти погибших в Великой Отечественной войне и ее участников.