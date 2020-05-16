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В ЦИК заявили о готовности к голосованию по поправкам в Конституцию

В ЦИК заявили о готовности к голосованию по поправкам в Конституцию
Новую дату голосования по поправкам в конституцию определит президент России Владимир Путин, избирательная система РФ находится в состоянии готовности, сообщил РИА Новости заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Общероссийское голосование по поправкам в конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Как сообщил председатель Комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Общественной палаты (ОП) Москвы Алексей Венедиктов, в качестве предполагаемой новой даты голосования называется 24 июня.

# Политика
По материалам: ria.ru

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