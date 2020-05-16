В Дагестане умер еще один ветеран Великой Отечественной войны

Анастасия Иванова

Скончался Камиль Малачиев — последний оставшийся ветеран Великой Отечественной войны в Кизилюртовском районе Дагестана. В Дагестане Камиль Малачиев при жизни был живой легендой.

Накануне начала Великой Отечественной войны Малачиев, круглый сирота из Хунзахского района Дагестана, работал на железной дороге. Летом 1941 года он пешком дошел до Махачкалы и потребовал, чтобы его включили в эшелон, куда направлялись на фронт двадцать три его односельчанина. В военкомате Малачиеву отказали — ему было 15 лет. Юноша пошел на хитрость. В соседнем сельсовете он попросил, чтобы ему оформили документы, надбавив год. Круглому сироте, фактическом беспризорнику, отказать не посмели. В январе 1943 года Малачиев освобождал от немецко-фашистских захватчиков город Тихорецк в Краснодарском крае. Оттуда его перебросили под Сталинград.

Дальнейший боевой путь ветерана проходил на 3-м Белорусском и 1-м Прибалтийском фронтах. Во неравном бою, находясь под перекрестным огнем немецких минометов и тяжелых пулеметов, Малачиев получил тяжелое ранение. Едва восстановившись, Камиль Малачиев снова отправляется на передовую. Во время длительных тяжелых боев за взятие Кенигсберга Малачиева ранили во второй раз, однако он отказывается лежать в госпитале, и быстро возвращается на фронт. Когда советские войска прижимали кенигсбергскую группировку группы армий «Центр» к балтийскому побережью, Малачиева снова ранило — в плечо. Лечился Малачиев в советском военном госпитале в Иенстербурге — нынешний Черняховск в Калининградской области. После выписки был направлен в комендантскую роту в Баку. Демобилизовался в феврале 1947 года. Поселился в городе Кизилюрте.

Камиль Малачиев награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». На пенсии ветеран занялся общественной работой среди подрастающего поколения. Воспитания молодежи Малачиев не оставил, когда из-за фронтовых ран и возрастных недугов уже не мог самостоятельно передвигаться и потерял зрение. Камиль Малачиевич Малачиев был рад любому, кто заходил в его дом. Особенно ветеран любил общаться со студентами и школьниками. Аварец Камиль Малачиев виртуозно играл на пандуре — аварском струнном инструменте, по виду напоминающем домру. Фотография ветерана размещена на Аллее Славы возле здания администрации Кизилюрта. На доме Малачиева еще при его жизни была установлена мемориальная доска.

Редакция ИА Newstes соболезнует родным и близким Камиля Малачиевича Малачиева.

ИА Newstes напоминает, что в феврале в ногайском селе Кунбатар скончался Шамшид Шуваков — последний ранее оставшийся в живых ветеран Великой Отечественной войны в Ногайском районе Дагестана, участник битвы за Москву, освободитель Берлина и Праги, участник разгрома Квантунской армии на Дальнем Востоке. Родным и близким Шамшида Байгазиева Шувакова наше информагентство также искренне соболезнует.

Артур Приймак

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