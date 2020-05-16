В Хмельницком пьяный дебошир угрожал убить семью и обстрелял полицейских (фото)

Влада Некрасова

В Хмельницком пьяный мужчина угрожал убить жену и дочерей, а потом открыл огонь по полицейским, прибывшим пресечь домашнее насилие. ЧП случилось вечером 15 мая.

Полицию вызвала 16-летняя девушка. Она заявила, что ее отец выпил и стал швыряться тяжелыми предметами в домочадцев и грозить убийством. Когда специальный экипаж полиции прибыл на место, то понял, что девушка не преувеличивала — глава семейства действительно вел себя неадекватно. А увидев полицейских, мужчина схватил револьвер-резинострел и стал стрелять по правоохранителям. Один из офицеров был ранен: пуля черкнула по лицу.

Как сообщила полиция Хмельницкой области, 47-летний стрелок был обезврежен и задержан. В доме был найден богатый арсенал: два револьвера для отстрела резиновых пуль и три самодельных устройства для стрельбы. Мужчину готовятся арестовать за покушение за сотрудника полиции (ст. 348 УК Украины).

Раненого полицейского госпитализировали, врачи констатировали, что угрозы для жизни нет.

Напомним, ранее в Харькове местный житель взял женщину в заложники и ранил ножом полицейского, а под Киевом при попытке задержания мужчина открыл огонь по полицейским сразу из двух пистолетов.