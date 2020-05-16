В Канаде одобрили проведение испытаний вакцины от COVID-19

Алексей Вольцев

Премьер Канады Джастин Трюдо сообщил, что министерство здравоохранения страны одобрило проведение клинических испытаний вакцины против коронавируса.

"Министерство здравоохранения Канады одобрило первые в Канаде клинические испытания возможной вакцины против COVID-19...Если эти испытания вакцины будут успешными, мы сможем производить и распространять ее здесь, в нашей стране ", - сообщил Трюдо в ходе пресс-конференции. Трансляция велась в микроблоге премьера в Twitter.