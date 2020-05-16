В Крыму часть предприятий не откроется 18 мая

Вадим Карасев

В Крыму сохраниться запрет на работу части предприятий при частичной отмене режима самоизоляции с 18 мая.

Такое решение принято властями Республики. Так, учреждения для временного проживания и отдыха, в том числе и детские лагеря останутся закрытыми. Запрет на работу распространяется и на учреждения общественного питания, однако рестораны, бары, кафе, столовые и буфеты смогут работать на вынос. Исключение составили только несколько точек общепита, работающих на территории аэропорта и некоторых учреждений.

Образовательные учреждения также не возобновят свою работу. Кроме того, будут закрыты и кинотеатры, туристические агентства, выставки, бассейны, спортивные сооружения, сауны, бани, аттракционы, музеи, центры отдыха и проката инвентаря.

Запрет на работу также сохранится для больших торговых центров, где происходит торговля непродовольственными товарами, сообщает "Московский комсомолец".