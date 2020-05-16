В Крыму прокомментировали санкции Киева против научных организаций

Лидия Мартынова

Крымские ученые-археологи назвали санкции Киева в отношении ряда научных организаций полуострова бессмыслицей и глупостью.

Ранее Украина ввела санкции сроком на три года в отношении учреждений культуры и науки России. В санкционном списке есть Русское географическое общество, Государственный Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Институт археологии Российской академии наук, МГУ имени Ломоносова. В списке также научные археологические организации и институты Крыма, а также Крымский Федеральный университет.

"Это полностью бессмысленный шаг. В этом списке практически все учреждения, которые ведут раскопки в Крыму, ни одно из них активами на Украине не обладает. А санкции в отношении совместной работы и публикаций – тем более бессмысленны. На работе нашего учреждения и работе других – в этом я абсолютно уверен – это абсолютно никак не скажется, это просто глупость", - сказал РИА Новости директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

Он также отметил, что финансирование института с 2014 года ведется исключительно российскими властями, и оно гораздо лучше, чем в годы, когда Институт археологии входил в состав Академии наук Украины.