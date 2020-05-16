Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » В Крыму прокомментировали санкции Киева против научных организаций

В Крыму прокомментировали санкции Киева против научных организаций

В Крыму прокомментировали санкции Киева против научных организаций
Крымские ученые-археологи назвали санкции Киева в отношении ряда научных организаций полуострова бессмыслицей и глупостью.

Ранее Украина ввела санкции сроком на три года в отношении учреждений культуры и науки России. В санкционном списке есть Русское географическое общество, Государственный Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Институт археологии Российской академии наук, МГУ имени Ломоносова. В списке также научные археологические организации и институты Крыма, а также Крымский Федеральный университет.

"Это полностью бессмысленный шаг. В этом списке практически все учреждения, которые ведут раскопки в Крыму, ни одно из них активами на Украине не обладает. А санкции в отношении совместной работы и публикаций – тем более бессмысленны. На работе нашего учреждения и работе других – в этом я абсолютно уверен – это абсолютно никак не скажется, это просто глупость", - сказал РИА Новости директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.


Он также отметил, что финансирование института с 2014 года ведется исключительно российскими властями, и оно гораздо лучше, чем в годы, когда Институт археологии входил в состав Академии наук Украины.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Число жертв коронавируса в Финляндии достигло 297
Число жертв коронавируса в Финляндии достигло 297
СМИ: протоиерея Смирнова подключили к ИВЛ
СМИ: протоиерея Смирнова подключили к ИВЛ
В Крыму прокомментировали санкции Киева против научных организаций
В Крыму прокомментировали санкции Киева против научных организаций
Россия ломает оборону НАТО в северной Атлантике — Госдеп США
Россия ломает оборону НАТО в северной Атлантике — Госдеп США
Российским курильщикам предрекли отказ от пагубной привычки после пандемии
Российским курильщикам предрекли отказ от пагубной привычки после
Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ
Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ
Истощают контакты. Сенаторы вынудили NASA прервать диалог с "Роскосмосом"
Истощают контакты. Сенаторы вынудили NASA прервать диалог с
Помощница заболевшей COVID-19 депутата Максимовой сообщила о ее состоянии
Помощница заболевшей COVID-19 депутата Максимовой сообщила о ее
Десятки бомб времен Корейской войны нашли при строительстве больницы в КНДР
Десятки бомб времен Корейской войны нашли при строительстве больницы
Джулианна Хаф рассказала о замораживании своих яйцеклеток: "Мы с мужем никогда не пытались стать родителями"
Джулианна Хаф рассказала о замораживании своих яйцеклеток: "Мы с
Москва планирует выдать гранты собственникам коммерческой недвижимости
Москва планирует выдать гранты собственникам коммерческой недвижимости
Главный контролер разведки США «погорел» на инсайде о коронавирусе
Главный контролер разведки США «погорел» на инсайде о коронавирусе

Топ на сегодня

«Роснефть» хочет поделиться убытками
«Роснефть» хочет поделиться убытками
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
Путин отчитал губернаторов: Развели канитель вокруг довыплат медикам
Шойгу доложил о завершении строительства 16 центров для больных COVID-19
Шойгу доложил о завершении строительства 16 центров для больных
Максим Фадеев: «Воровство в MALFA стало системным. Тащили камеры, шнуры, батарейки»
Максим Фадеев: «Воровство в MALFA стало системным. Тащили камеры,
Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля
Австрия планирует открыть кинотеатры 1 июля

Еще по теме

Украина ввела санкции против Эрмитажа и МГУ
В МГУ рассказали о влиянии санкций на прием абитуриентов из Украины
США расширили санкции против РФ из-за ситуации в Украине
На Украине заметили, что санкции против России не действуют уже месяц