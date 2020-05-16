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В Крыму с 18 мая полностью возобновится пригородное железнодорожное сообщение

В Крыму с 18 мая полностью возобновится пригородное железнодорожное сообщение

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Пригородное железнодорожное сообщение в Крыму с 18 мая возобновляется в полном объеме. Об этом сообщается в субботу на сайте Южной пригородной пассажирской компании.

С понедельника вступят в силу изменения в указ главы Крыма Сергея Аксенова о введении в регионе режима повышенной готовности, который ограничивал междугородные и пригородные перевозки. Электрички совершали по одному оборотному рейсу утром и вечером.

В соответствии с указом Аксенова от 15 мая пригородное железнодорожное сообщение возобновится в понедельник. 

«Ограничения, связанные с распространением COVID-19, снимаются. На линии выйдут поезда Южной пригородной пассажирской компании. Они будут курсировать согласно установленному расписанию. Это 53 поезда на семи маршрутах», — говорится в сообщении.

При этом движение по маршруту Керчь — Анапа — Керчь будет приостановлено до 23 мая в связи со сложной эпидемиологической ситуацией.

Как сообщает ТАСС, с 18 мая на полуострове будет частично восстановлена работа междугородного транспорта.

С 18 мая крымские власти планируют расширить список организаций, допущенных к работе в период пандемии. Обязательный режим самоизоляции сохранится для жителей старше 65 лет. Прибывающих в регион граждан, у которых нет места постоянного проживания, будут помещать в обсерваторы на две недели.

В Крыму за сутки коронавирус подтвердили у 13 человек, общее число зараженных составляет 272 человека. Выздоровел — 101 человек, умерли пять.

В понедельник президент России Владимир Путин на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране объявил, что режим нерабочих дней с 12 мая завершается. Власти регионов в зависимости от ситуации с коронавирусом могут ужесточать или смягчать ограничительные меры.

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По материалам: pnp.ru

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