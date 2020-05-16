В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 45 тысяч человек

Лидия Мартынова

Согласно обновленной статистике минздрава Мексики, число выявленных случаев нового коронавируса в стране достигло 45 032, вновь зафиксированы более двух тысяч случаев за сутки.

"Второй день подряд мы выявляем более 2 тысяч случаев COVID за сутки, хотя эти 2437 случаев представляют прирост всего в 5,7%", - сказал глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется в микроблоге ведомства в Twitter.

Первый официальный случай заражения новым коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. Из общего числа 45 032 заражений активными случаями, где симптомы проявились в последние две недели, являются 10 238 (+181 за день).

Число летальных случаев достигло 4767 (+290 за день), еще у 462 умерших подозрение на коронавирус. Власти изучают 29 028 подозрений на коронавирус, общее число исследованных пациентов - 163 691 (+7759).