В МГУ рассказали о влиянии санкций на прием абитуриентов из Украины

Вадим Карасев

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Московском государственном университете имени Ломоносова (МГУ) оценили влияние санкций, введенных Украиной против образовательного учреждения, на прием абитуриентов и обучение студентов из этой страны. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе МГУ.

Там сообщили, что санкции не скажутся на обучении студентов из Украины. «На абитуриентах тоже не скажется — если они подадут документы, то будут участвовать в конкурсе согласно правилам приема в МГУ», — сообщили в университете.

В пресс-службе МГУ также отметили, что в последнее время академическая мобильность и научная активность в отношениях с Украиной и так были на очень низком уровне. Все детали поступления иностранных студентов в МГУ в этом году в условиях пандемии коронавируса будут представлены дополнительно 31 мая на виртуальном Дне открытых дверей, добавили в пресс-службе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский расширил санкции против российских компаний и госучреждений. В частности, в список попали Государственный музей Эрмитаж, Московский государственный университет имени Ломоносова, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина. Под санкциями также оказались научные, культурные и образовательные организации, которые работают в Крыму.