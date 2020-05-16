В Минобороны рассказали об оказанной Сербии помощи

Анастасия Иванова

Ситуацию с эпидемией коронавируса в Сербии удалось переломить совместными усилиями властей, министерства обороны страны, а также отряда Минобороны РФ, заявил начальник войск РХБЗ Западного военного округа генерал-майор Чернышов.

В субботу на военном аэродроме Батайница под Белградом состоялись официальные проводы российских военных специалистов, которые с 3 апреля помогали Сербии в борьбе с пандемией COVID-19. В мероприятии участвовали министр обороны страны Александр Вулин, начальник генштаба генерал Милан Мойсилович, посол РФ Александр Боцан-Харченко.