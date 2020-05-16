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В Минтрансе назвали возможные сроки восстановления авиаторасли

В Минтрансе назвали возможные сроки восстановления авиаторасли

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


В базовом сценарии авиаотрасль может окончательно восстановиться после пандемии в сентябре 2021 года. Об этом заявил министр транспорта Евгений Дитрих в субботу во время проверки готовности московских вокзалов, аэропортов и автостанций к работе с учётом новых санитарных норм, передаёт ТАСС.

Дитрих указал, что авиаперевозки в России по итогам года текущего года могут сократиться как минимум вдвое — до 60 миллионов пассажиров при оптимистичном сценарии, который предусматривает, что восстановление перелётов может начаться уже в июле. При этом базовый прогноз подразумевает восстановление полетов осенью, тогда в этом году показатель составит всего около 30 миллионов пассажиров. По итогам 2019 года российские авиакомпании перевезли рекордные 128,1 миллиона пассажиров. 

По его словам, есть два возможных сценария — V-образное восстановление отрасли, показывающее, что перевозки воздушным транспортом сейчас почти остановились.

«В этом формате мы к концу года уже сможем восстановить ежемесячный объем перевозок по сравнению с прошлым годом», — сказал министр.

Он указал, что при этом в целом, за счет спада в середине 2020 года, отрасль потенциально потеряет половину пассажиропотока, который был запланирован. Дитрих уточнил, что это оптимистичный прогноз.

«Прогноз, который мы называем базовым, он U-образный. То есть мы какое-то время полежим и, соответственно, если мы начнем интенсивные полеты не в июле, а осенью, то потенциально мы перевезем четверть от того объема пассажиропотока, который был в прошлом году, и восстановим окончательно отрасль только к сентябрю будущего года», — сказал глава Минтранса.

Ранее в субботу он рассказал, что надеется на возобновление международного авиасообщения в июле 2020 года, внутренние перевозки могут начать постепенно восстанавливаться уже в середине июня.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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